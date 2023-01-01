Türk Tarih Müzesi'nde yarıyıl şenliği başladı

Salı gününden itibaren geleneksel zeka oyunları, bilim atölyesi, dede korkut masalları, okçuluk atölyesi, halı kilim dokuma atölyesi, orta oyunu, kukla tiyatrosu mandala atölyesi, ıhlamur baskı atölyesi, keçe atölyesi gibi birçok etkinlik çocukları bekliyor. Tamamen ücretsiz olan ve yaş sınırının bulunmadığı etkinlikler 5 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın asıl amacının çocukların ve gençlerin Türk tarihini doğru kaynağından, gezerek, görerek, dinleyerek, hissederek, yaşayarak öğrenmeleri olduğunu söyledi. Bu tür etkinliklerle de çocukların hem müzeyi görmelerini hem de modern ve geleneksel oyunlarla tatillerini verimli geçirmelerini sağladıklarını olduğunu belirten Demirel, “Yarıyıl tatilinde tüm ailelerimizi çocuklarımızla birlikte müzemize davet ediyorum” dedi.