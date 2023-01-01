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Hayat

Türk Tarih Müzesi'nde yarıyıl şenliği başladı

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik birçok eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Etkinliklerle çocuklar hem tarihini öğreniyor, hem kendini geliştiriyor, hem de keyifli bir tatil geçiriyor.

14:47 . 23/01/2023 Pazartesi
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Meddah, Hacivat-Karagöz, kukla, Dede Korkut Masalları, geleneksel zeka oyunları.

Meddah, Hacivat-Karagöz, kukla, Dede Korkut Masalları, geleneksel zeka oyunları.

Müzenin panoramik resimlerin yer aldığı alanda ve konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikler ailelerden büyük ilgi görüyor. Etkinlikler kapsamında pinokyo çocuk tiyatrosu, minyonlar müzikali çocuklarla buluştu.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel.

ÜCRETSİZ, HERKESE AÇIK

Salı gününden itibaren geleneksel zeka oyunları, bilim atölyesi, dede korkut masalları, okçuluk atölyesi, halı kilim dokuma atölyesi, orta oyunu, kukla tiyatrosu mandala atölyesi, ıhlamur baskı atölyesi, keçe atölyesi gibi birçok etkinlik çocukları bekliyor. Tamamen ücretsiz olan ve yaş sınırının bulunmadığı etkinlikler 5 Şubat tarihine kadar devam edecek.

DEMİREL’DEN DAVET VAR

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın asıl amacının çocukların ve gençlerin Türk tarihini doğru kaynağından, gezerek, görerek, dinleyerek, hissederek, yaşayarak öğrenmeleri olduğunu söyledi. Bu tür etkinliklerle de çocukların hem müzeyi görmelerini hem de modern ve geleneksel oyunlarla tatillerini verimli geçirmelerini sağladıklarını olduğunu belirten Demirel, “Yarıyıl tatilinde tüm ailelerimizi çocuklarımızla birlikte müzemize davet ediyorum” dedi.

#Etimesgut Belediyesi
#Yarıyıl Şenliği
#Türk Tarih Müzesi ve Parkı
8 dakika önce
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Türk Tarih Müzesi'nde yarıyıl şenliği başladı
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