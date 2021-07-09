Hayat Son 51 yılın en sıcak haziran ayını yaşadık
AKTÜEL

Son 51 yılın en sıcak haziran ayını yaşadık

Türkiye'de uzun yıllar haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,3 derece olarak kaydedildi. Bu yıl haziran ayı ortalama sıcaklığı ise 21,8 dereceye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Türkiye sıcaklar... Son 51 yılın en sıcak haziran ayını yaşadık
Türkiye'de son 51 yılın en sıcak haziranlarından biri yaşandı.

Geçen haziran ayında Türkiye'de ortalama sıcaklık önceki yıllara göre 0,5 derece artarken, son 51 yılın en sıcak haziranlarından biri yaşandı.

EN SICAK CİZRE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,3 derece olarak kaydedildi. Bu yıl haziran ayı ortalama sıcaklığı ise 21,8 dereceye yükseldi. Haziran ayında en yüksek sıcaklık 45,7 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 0,3 derece olarak Kangal'da kaydedildi.

Uzmanlardan endişelendiren uyarı: Sıcaklar arttıkça müsilaj tehlikesi büyüyecek
GÜNDEM
Uzmanlardan endişelendiren uyarı: Sıcaklar arttıkça müsilaj tehlikesi büyüyecek

Geçen ay ortalama sıcaklık Çanakkale, Bodrum, Datça, Dörtyol, Kale, Samandağ çevrelerinde ve Ordu, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa’nın doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, İstanbul, Bilecik, Yalova, Lüleburgaz, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Dursunbey, Burdur, Beyşehir, Acıpayam, Tefenni, Korkuteli, Akşehir, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Sivrihisar, Bolu, Karabük, Tosya, Nallıhan, Beypazarı, çevrelerinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

SADECE AKDENİZ BÖLGESİNDE ARTMADI

Haziran ayında uzun yıllar ortalama sıcaklıkları Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arttı, Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgesi'nde azaldı, Akdeniz'de değişmedi.

Geçen ay uzun yıllar ortalama sıcaklıkları en çok 2,6 dereceyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde arttı.

Abone Ol Google News
Dilim tutuldu

'Dilim tutuldu'

​Nikah memuru babanın hem en mutlu hem de en zor görevi.
Bangladeşte yangın faciası

Bangladeş'te yangın faciası

​Alevler bir anda sardı, 49 kişi hayatını kaybetti.
ASELSANın yeni göz bebekleri insansız muhafızların üretimine başlandı

​Genel maksat helikopterinde önemli başarı

​Moskova'daki Taliban heyeti: Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca güzel haberi duyurdu.

​Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Sınırda 85 kilometrelik yeni bir hat kurulacak
İri cüssesi nedeniyle <br>Kurban Pazarı'na çıkarılamıyor

İri cüssesi nedeniyle
Kurban Pazarı'na çıkarılamıyor

Bir ton 650 kilogramlık 'Paşa' otomobil fiyatına satışta.

​Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları meydanlarda uyudu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.