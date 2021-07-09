Son 51 yılın en sıcak haziran ayını yaşadık

Türkiye'de son 51 yılın en sıcak haziranlarından biri yaşandı.

Geçen haziran ayında Türkiye'de ortalama sıcaklık önceki yıllara göre 0,5 derece artarken, son 51 yılın en sıcak haziranlarından biri yaşandı.

EN SICAK CİZRE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,3 derece olarak kaydedildi. Bu yıl haziran ayı ortalama sıcaklığı ise 21,8 dereceye yükseldi. Haziran ayında en yüksek sıcaklık 45,7 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 0,3 derece olarak Kangal'da kaydedildi.

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Geçen ay ortalama sıcaklık Çanakkale, Bodrum, Datça, Dörtyol, Kale, Samandağ çevrelerinde ve Ordu, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa’nın doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, İstanbul, Bilecik, Yalova, Lüleburgaz, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Dursunbey, Burdur, Beyşehir, Acıpayam, Tefenni, Korkuteli, Akşehir, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Sivrihisar, Bolu, Karabük, Tosya, Nallıhan, Beypazarı, çevrelerinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

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SADECE AKDENİZ BÖLGESİNDE ARTMADI

Haziran ayında uzun yıllar ortalama sıcaklıkları Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arttı, Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgesi'nde azaldı, Akdeniz'de değişmedi.

Geçen ay uzun yıllar ortalama sıcaklıkları en çok 2,6 dereceyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde arttı.