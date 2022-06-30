Hayat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyede ilk maymun çiçeği vakası! Sağlık Bakanı Kocadan son dakika açıklaması
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi.Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadelerini kullandı.

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