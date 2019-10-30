Türkiye’de sinema salonlarında çok izlenen 30 bilim kurgu filmi

Türkiye'de en çok izlenen bilim kurgu filmlerinde 6. ve 7 sırada Matrix serisi yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Box Office verilerine göre sinemada en çok izlenen 25 filmi sizler için sıralamıştık. Şimdi ise bilim kurgu sevenlere göre bir liste var. Türkiye’de en çok izlenen 30 bilim kurgu filmi, Box Office verilerine göre sıralandı.

İlk üç sırayı Cem Yılmaz’ın Arif v 216, G.O.R.A ve A.R.O.G filmleri paylaşırken 4. sırada 2009 yılında vizyona giren Avatar, 5. sırada ise 2009 yapımı 2012 yer alıyor.

6. ve 7 sıraları ise Matrix serisi paylaşıyor. Star Wars: Güç uyanıyor bir milyon 149 bin 329 seyirciye ile 8. Sırada. Hem ilk 30 hem ilk 100 listesi birkaç film hariç yabancı yapımlardan oluşuyor.

İşte Türkiye’de sinema salonlarında en çok izlenen 30 bilim kurgu filmi ve izlenme oranları:

1-Arif V 216 : 4.968.462

: 4.968.462 2-G.O.R.A.: 4.001.711

4.001.711 3-A.R.O.G: 3.707.086

3.707.086 4-Avatar 2.482.991

2.482.991 5-2012 1.497.017

1.497.017 6-Matrix Reloaded: 1.470.316

1.470.316 7-Matrix: 1.354.812

1.354.812 8-Star Wars: Güç Uyanıyor: 1.149.329

Güç Uyanıyor: 1.149.329 9-Başlangıç: 1.103.147

1.103.147 10-Suicide Squad: Gerçek Kötüler: 956.706

Gerçek Kötüler: 956.706 11-Matrix Revolutions: 912.178

912.178 12-Labirent: Son İsyan: 892.197

892.197 13-Venom: Zehirli Öfke: 890.596

890.596 14-Transformers 5: Son Şövalye: 785.055

Son Şövalye: 785.055 15-Maymunlar Cehennemi: Savaş: 769.557

Savaş: 769.557 Maymunlar Cehennemi

16-Labirent: Alev Deneyleri: 752.273

752.273 17-Yıldızlararası: 749.553

749.553 18-Transformers: Kayıp Çağ: 741.601

741.601 19- Justice League: Adalet Birliği: 730.815

730.815 20-Açlık Oyunları: 650.382

650.382 21-Transformers: Ay’ın Karanlık Yüzü: 646.540

646.540 Transformers

22-Dünyalar Savaşı: 643.009

643.009 23-Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti: 626.476

626.476 24-Meg: Derinlerdeki Dehşet: 615.272

615.272 25-Star Wars: Son Jedi: 608.551

608.551 26-Marslı: 563.020

563.020 27-Labirent: Ölümcül Kaçış: 543.160

543.160 28-Star Wars: Bölüm 1 – Gizli Tehlike: 538.013

538.013 29-Azınlık Raporu: 537.362

537.362 30-Terminatör: Genisys: 481. 477

HAYAT Box Office verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar en çok izlenen 25 film