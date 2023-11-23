Türkiye'den Gazze'ye tam destek: Katliama en güçlü tepki veren ülkeler arasında en önde

Sivil toplum kuruluşu Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesinin (ACLED) verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden toplumlar arasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protestolar dünya genelinde sürüyor.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği Gazze'ye ses olabilmek için, dünyanın dört bir yanından on binlerce kişi Filistin'e destek gösterilerine katıldı.

Gösterilerdeki temel talepler, Gazze'deki katliamın durdurulması, bölgeye insani erişimin sağlanması ve Filistin devletinin bağımsızlığının tüm dünya tarafından tanınması etrafında yoğunlaştı.

ACLED'in çatışmaların sürdüğü ilk üç haftayı kapsayan raporuna göre, dünya genelinde 4 bin 200'ü aşkın protesto düzenlendi.

Bu gösterilerin 3 bin 700'ü Filistin, 520'si İsrail yanlısı oldu.

Filistin yanlısı gösterilerde, halk yüzde 40'ının çocuklardan oluştuğu 11 binden fazla kişinin ölümünü protesto etti ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail yanlısı düzenlenen gösterilerde de Hamas'ın 7 Ekim saldırısı protesto edilerek, elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması istendi.

Filistin yanlısı en fazla protesto 490 ile Yemen, 357 ile Türkiye, 276 ile İran ve 267 ile de Fas'ta düzenlendi.

Batı medyası Londra, Berlin ve Washington'da yapılan Filistin yanlısı protestolara dikkati çekerken, ACLED, ilk üç haftada gerçekleştirilen yaklaşık 1400 eylemle, çatışmalara en hızlı ve en fazla tepkinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika halkları tarafından ortaya koyulduğunu belirtiyor.

Dünyada dalga gibi yayılan destek gösterileri, 13 Ekim'de İsrail'in Gazze'nin kuzeyini boşaltması emri vermesi ve 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırının ardından artış gösterdi.

ABD'de 600'ün üzerinde gösterisi düzenlendi

En fazla protestoya 600'ün üzerinde gösteriyle ABD ev sahipliği yaptı. Ülkede, hem İsrail hem de Filistin yanlısı gösteriler gerçekleştirildi.

Başkent Washington'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşü son yıllarda en çok katılımın olduğu eylemler arasında yer aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de de yaklaşık 170 gösteri düzenlendi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın bugün uygulamaya girmesi bekleniyordu. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.



