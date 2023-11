Türkiye'den Gazze'ye tam destek: Katliama en güçlü tepki veren ülkeler arasında en önde

Avrupa'dan Asya'ya dünyanın her yerinde özellikle de İsrail’in en büyük destekçisi olan ABD’nin dört bir yanında sosyal medyada örgütlenen yüz binlerce insan Filistin’e destek için dün yine sokaklardaydı. Avrupa’nın birçok ülkesinde de vatandaşlar, İsrail’e desteğin bir an önce durması çağrısı yaptı. New York’ta trafiği felç eden göstericiler, “Filistin’e özgürlük” sloganları attı.