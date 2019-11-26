Türkiye’nin 4’üncü çift kol nakli yapılan hasta uyandı: Sağlık durumu iyi

AÜ Hastanesinde ismi açıklanmayan yoğun bakım servisinde tedavisi süren erkek bir hastanın beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından, hastanın böbrekleri, kalbi, kornea, karaciğeri ile uzuvları bağışlandı.

AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile aynı bölümün Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi, yaklaşık 4 saat süren operasyonla bağışlanan kolları aldı.

Prof. Dr. Özkan ve ekibi Antalya’da 2015 yılında güneş paneli tamiri yaparken elektrik akımına kapılıp çift kolunu kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek’e, 10 saatlik operasyonun ardından çift kol nakli yapıldı.

Şimşek, 2015 yılında elektrik çarpması sonucu çift kolunu da kaybetti.

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Prof.Dr. Ömer Özkan, 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek’i bir süredir hastanelerinde takibini yaptıklarını bir dizi küçük operasyon geçirdiğini anlattı.

Operasyon 10 saat sürdü

Şimşek’e bu kez dirsek altından çift kol nakli yaptıklarını dile getiren Prof.Dr. Ömer Özkan, “Uzun yıllardır testlerini yapıyorduk. 4 buçuk yıldır takibini yapıyorduk. Elektrik yanığı hastalarında hem dokuların ayrıştırılmasında hem de ameliyatlarda riskler oluyor. Ama bizim hastamızda şu an sorun yok. Operasyon yaklaşık 10 saat sürdü. Gayet güzel bir ameliyat oldu. Güzel zevkli bir ameliyattı” dedi.

Hasta uyandı

Hastanın şuan yoğun bakımda bilinci açık, uyanık şekilde olduğunu kaydeden Prof.Dr. Özkan, “Şu an yoğun bakımda makineden ayrıldı. Gayet sağlıklı bir sıkıntı yok. Uyanık. Erken dönemi sorunsuz atlatırsak, yakın zamanda servise alırız. Sağlıklı bir hayata kavuşur” dedi.

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Doktorlar, Şimşek'in ameliyat sonrası kendinde olduğu söyledi.

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Donörün yüz hariç tüm organlarının bağışlandığını ifade eden Prof. Dr. Ömer Özkan, “Karaciğeri İzmir’de genç çocuğa, böbrekleri hastanemizde iki hastaya nakledildi. Kollarını da biz kulandık. Kalbi ve kornealarını da hastanemizde kullanacağız” diye konuştu.

Bu şekilde merkez yok

Prof. Dr. Ömer Özkan, bir gazetecinin "Bu çeşitlilik ve sayıda başka bir merkezde kompozit doku yapan merkez ve doktor var mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

“Rekor kırılsın diye değil. Bu sayıda ve bu çeşitlilikte yapan hiçbir merkez yok. Bu noktada hastanemiz, şehrimiz ve ülkemizle gurur duyuyoruz. Bu çok önemli. Başarılı şekilde devam ettirilmesi önemli. Sayı hep küçük küçük deriz ama 10 tanede az bir rakam değil şuana kadar yapılan kompozit doku nakli. Şuanda öyle bir sayı ve çeşitlilik yok. Bir ameliyat yapsanız bile önem arz edebiliyor. Antalya bunu devam ettirecektir.”

"Sizin kadar bu kadar çok sayıda kompozit doku nakli yapan doktor var mı" sorusuna da Prof.Dr. Özkan, “Bu şekilde yok. Rekor demeyelim, yanlış anlaşılabiliyor” cevabını verdi.

Prof. Dr. Ömer Özkan

Donör sıkıntısı vardı

Prof. Dr. Özlenen Özkan, hayırsever bir ailenin organ ve uzuv bağışında bulunduğunu dile getirerek, “Uzun zamandır uzuv nakilleri yapılmıyordu çünkü donör sıkıntısı vardı. O ailenin bağışıyla bir insanın hayatı değişmek üzere. Uzun ve zor bir ameliyattı. 4’üncü kol naklimizdi. 4.5 yıldır takibini yaptığımız çok uygun bir hastaydı. Hastamızın birkaç ay sonra ellerini kullandığını görünce daha mutlu olacağız” diye konuştu.

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