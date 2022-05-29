Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişi İstanbul’daki ‘Fetih Yürüyüşü’nde buluştu

AGD'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği "İstanbul'un Fethi" programı, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.

"Ecdadın İzinden Adım Adım" şiarıyla düzenlenen "İstanbul'un Fethi ve Fetih Yürüyüşü" programı için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda kişi, Fatih'te buluştu. Fatih Camisi'nden başlayan "Fetih Yürüyüşü", Beyazıt Meydanı'na kadar devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mehteran gösterisinin ardından ezgi ve marşlar okundu.

Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'un fethinden çıkarılacak çok ders olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Fethe hazırlık, fetih ve fetih sonrası süreci çok iyi tahlil etmeli ve çıkardığımız bu derslerden bugünün dünyasına dair kendimize bir istikamet çizmeli, yol haritası belirlemeliyiz. Kundaktan beşiğe, beşikten eğitim-öğretim sürecine kadar fatihler nasıl titizlikle yetiştirilir? Alimler ve hocalar buralarda nasıl ve hangi kritik rolleri üstlenir? Maddi ve manevi tüm hazırlıklar nasıl eksiksiz ve kamil manada yapılır? Bir toplum, bir ve beraber olarak aynı hedeflere nasıl kitlenir? Bu soruların cevabını çok iyi anlamak mecburiyetindeyiz; çünkü fethin başarıya ulaşmasının sırları işte buralarda yatmaktadır."

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"Bir hareket ancak milli ve manevi değerlerimizi referans alıyorsa, her şart altında adaleti ikame ve muhafaza ediyorsa ve de insanı insanca yaşatmayı amaç ediniyorsa fethi anlamlandırabilmiş demektir" diyen Karamollaoğlu, Milli Görüş Hareketi'nin yarım asrı geride bırakan tertemiz mazisi ve bugün Saadet Partisi'nin kararlı duruşunun, İstanbul'un fethini bu şekilde okumasından kaynaklandığını söyledi.

Helal ve dürüst siyasetin temsilcileri olduklarından kimsenin şüphe duymamasını isteyen Karamollaoğlu, "Biz dün olduğu gibi bugün de dürüst siyaset yapıyoruz ve yarınlarda da dürüst siyaset yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

AGD/MGV Genel Başkanı Salih Turhan da İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümünde büyük bir iman, aşk ve heyecanla binlerce kişinin Anadolu'nun dört bir yanından geldiğini söyledi.

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Pandemi nedeniyle iki yıl sonra programların meydanlarda yapıldığını ifade eden Turhan, "Bu sene fetih programlarımızı farklı bir konseptte yapıyoruz. Önce 7 Mayıs'ta Diyarbakır'ın fethini binlerce kardeşimizle Fetih Yürüyüşü şeklinde gerçekleştirdik. Şimdi de İstanbul'umuzun fethi programını 'Ecdadın İzinden Adım Adım' başlığıyla yapıyoruz" diye konuştu.

Fetih programına, Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Malezya İslam Partisi Başkan Yardımcısı Dr. Halil Abdulhadi Awang, Azad Keşmir Cemaati İslami eski Başkanı Abdurreşit Turabi, Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Başkanı Dr. Ghulam Nabi Fai, Pakistan Cemaati İslami Türkiye Temsilcisi Dr. Nedim Çavdari, İslam ülkelerinden çok sayıda temsilci ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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