Hayat Türkiyenin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
AKTÜEL

Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi

Türkiye’nin en kısa boylu kadını olan Elif Kocaman (32), yaşadığı Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde yürüyemediği için köyünün yolunun yapılmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
Elif Kocaman

Dünyanın en kısa boylu kadını olarak Guinness rekorlar kitabına giren ancak 2010 yılında bu unvanını kaptıran, şu anda da Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde yaşayan Elif Kocaman, köyünde yürüyemediği için köyünün yolunun yapılmasını bekliyor

Elif Kocaman
Elif Kocaman


Yaşadığı bir tür kemik hastalığından dolayı 1 yaşından sonra boyu hiç uzamayan 72,6 santim uzunluğundaki Elif Kocaman, 2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness rekorlar kitabına girdi. Bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman, 2011 yılında 69 santimlik ABD’li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan’a bu rekoru kaptırdı. Şu anda da hala Türkiye’nin en kısa boylu kadını olma özelliğini taşıyan Elif Kocaman, yaz aylarında yaşadığı yer olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyündeki yolun yapılmasını istedi. Yolda yürüyemediğini belirten Elif Kocaman, “Köyümün yolları bozuk, bu yolda yürüyemiyorum, özellikle şu yokuşu çıkamıyorum. Köyümün bu yolunun yapılmasını istiyorum” dedi.

Guinness rekorlar kitabına giren Türkler
FOTOĞRAF 28
Title
Guinness rekorlar kitabına giren Türkler
Title
Cem Karabay, tüplü dalış ekipmanlarıyla 135 saat 2 dakika 19 saniyelik sualtında kalma rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Title
Antalya Valiliği koordinatörlüğünde düzenlenen 1 saatte en fazla organ bağısı rekor denemesi dalında guinness dünya rekoru 7 dakika içinde kırıldı.
Title
Görme engelli sanatçı Metin Şentürk, otomobil kullanarak yaptığı hız ile Dünya Görme Engelliler Sürat Rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Title
Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için bir alışveriş merkezinde ütü yapan Kemal Gökgül, 42 saat sonunda 464 parça eşya ütüleyerek rekorun sahibi oldu.
Title
Trabzon'da bir resim öğretmeni ile 100 öğrencisi tarafından yapılan Dünyanın En Büyük Ebrusu rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Title
İzmit'te düzenlenen Pişmaniye Festivali'nde üretilen 1040 metrelik pişmaniye dünyanın en uzun pişmaniyesi ünvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.
Title
Judo Milli Takım Antrenörü Namık Ekin, 24 saat boyunca tatamiden ayrılmadan yaptığı 4 bin 627 judo tekliği atışı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Title
Konya'da ayakkabı ustası Zahit Okurlar tarafından imal edilen 455 numara ayakkabı, dünyanın en büyük ayakkabısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Title
Bursa'da bulunan bir alışveriş merkezinin yöneticileri 12 saatte 12 bin 972 müşterinin elini sıkıp, onlara ''hoşgeldiniz'' temennisinde bulunarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandılar.
Title
Türk sinemasının emektar senaristlerinden Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla bir dünya rekoruna imza attı. Önal'ın rekoru Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tescil edildi.
Title
Kayseri'de bin 740 kilogram ağırlığında tek parça üretilen sucuk, ''Dünyanın en büyük sucuğu'' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Title
ABD'de 2010 yılında düzenlenen Geleneksel Türk Festivali'nde Murat Aksu ''Dünyanın en uzun şiş kebabı''nı yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.
Title
Milli maraton yüzücüsü Mehmet Gedik, -9 derecede buz dolu bir kuvette 51 dakika kalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.
Title
Mehmet Özyürek, 8,8 santimlik uzunluğunda ki burnu ile Dünya Altın Burun Şampiyonu olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.
Title
Konya'da bir çanta firması Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi de başaran 6 metre 30 santimetre boyunda ve 900 kilo ağırlığındaki dev çantanın tanıtımını yaptı.
Title
Türkiye genelindeki 9 üniversiteden 580 öğrenci tarafından yapılan 760.28 metrekarelik dev grafiti, onaylanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.
Title
Bayrampaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 45 metre genişliğinde, 18 metre enindeki kazak, 45 kişi tarafından 30 günde tamamlandı
Title
Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Açık Büfe Yemek Festivali'nde hazırlanan bin 28 çeşit yemeğin yer aldığı açık büfe, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Title
Aydın'da yöresel kıyafetli efeler, Forum Aydın Merkezi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
Title
''Dünyanın en kısa kadını'' Elif Kocaman ile ''Dünyanın en uzun adamı'' Sultan Kösen, İstanbul'da ''Guinness Rekorlar Kitabı 2011''ın tanıtımı için bir araya geldi.
Title
Adana Güney Rotary Kulübü üyeleri, Adana'da Portakalâ Çiceği Karnavalı'nda Japonya'ya ait dünyanın 'en büyük barış resmi mozaiği' rekorunu kırdı.
Title
Bağcılar'da bir gelinlik firmasınca dikilen 45 bin 24 swarovski taşlı gelinlik, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Title
Emekli Su Altı Timi (SAT ) komandosu, judo, su altı, parasut, jımnastık, halter ve yuzme şampiyonu Namık Ekin, su altında 24 saatte 34 bin 800 metreden fazla yüzerek, Guinness dünya rekorunu kırdı.
Title
Akın Gökyay, 1975 yılından bu yana yaklaşık 90 ülkeden topladığı 412 satranç takımıyla, Guinness Dünya Rekorları'ndan sertifika aldı.
Title
Türk Telekom, 81 ilde 20 bin 715 çalışanının katılımıyla düzenlediği iftar yemeği organizasyonuyla, ''birden çok noktada, dünyanın en kalabalık iftarı'' Guinness World Records sahibi oldu
Title
Nizip ilçesinde aynı anda melodika çalan 664 öğrenci, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek ''Dünyanın en kalabalık melodika korosu'' olmaya hak kazandılar.
Title
Erkek kuaförü Ercan Buyruk, bir günde 360 kişiyi traş ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Guinness rekorlar kitabına giren Türkler
Guinness rekorlar kitabına giren Türkler

Antalya'nın meşhur 'fıtır' böreği: Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
FOTOĞRAF 10
Title
Antalya'nın ünlü lezzetlerinden biri olan yöresel 'serpme börek' olarak bilinen 'fıtır' çok az yağ kullanılması, incecik açılan hamuru, iç malzemesinin bol ve farklı çeşitlerden oluşmasıyla biliniyor.
Title
Kıymalı- peynirli, karışık içli, kaşarlı, kuru meyveli, tahinli gibi 200 çeşidi bulunan börek, Antalyalıların özellikle sabah kahvaltılarında tercih ettiği lezzetler arasında gösterilirken, böreğinin müdavimleri arasında kentteki bürokrotlar, belediye başkanları, sanatçılar yer alıyor.
Title
100 gram hamura yalnızca 1 çorba kaşığı yağ kullanılmasının yanı sıra, hamur 3 gün dinlendirilip daha sonra mermer tezgahta elle açılıyor. Havada döndürülerek esnetilip ince bir yaprak gibi açılan hamur usta ellerde lezzetli böreğe dönüşüyor.
Title
Antalya'da işletme sahibi 27 yıllık börek ustası Ali Murat Hizay, bu lezzetin Antalya dışına taşmasında öncülük edenlerden.
Title
Ulusal televizyon kanallarındaki yarışmalarda şov yaparak böreği tanıtan Hizay, her sabah mermer tezgahın başına geçerek böreğini bizzat kendisi açıyor.
Title
Havada birkaç tur döndürülen hamur yufka gibi incelirken, altına konulan her türlü yazı rahatlıkla okunabiliyor.
Title
Böreğin lezzetiyle birlikte yapımını da bir görsel şölene çeviren Hizay, geçen ay ABD'de bir restoranlar zincirinden börek yapması için davet aldı.
Title
Burada Amerikalı müşterilere böreğin nasıl yapıldığını şovla anlatan Hizay, hem böreğin lezzetiyle hem de görsel şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı.
Title
Daha büyük hamur açmak için her gün hem börek, hem de antrenman yaptığını anlatan Ali Murat Hizay, tavsiyeler üzerine Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na aday olmaya hazırlanıyor.
Title
Daha büyük hamur açarak Türkiye'yi ve Antalya'yı bu şekilde duyurmayı hedeflediğini kaydeden Hizay, Hamurun gramajı çok azdır. 100 gram kullanıyoruz. İç malzemesi boldur. Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyorum. Daha büyük hamur açarak Türk mutfağının tanıtımını yaparız dedi.
Antalya'nın meşhur 'fıtır' böreği: Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Antalya'da, 'Fıtır Börek' ustası Ali Murat Hizay, serpme börek olarak da bilinen Türk böreğini Amerikalılara tanıtmasının ardından, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Fiyatıyla dudak uçuklattı
HAYAT
Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Fiyatıyla dudak uçuklattı
Abone Ol Google News
Tedbirli olun

Tedbirli olun

​AFAD'dan 5 il için şiddetli yağış uyarısı.
Vicdansız anne tahliye edildi

Vicdansız anne tahliye edildi

​Üç yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti.
Yeniden ayağa kalkacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da.

​Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.