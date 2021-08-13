Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi

Dünyanın en kısa boylu kadını olarak Guinness rekorlar kitabına giren ancak 2010 yılında bu unvanını kaptıran, şu anda da Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde yaşayan Elif Kocaman, köyünde yürüyemediği için köyünün yolunun yapılmasını bekliyor

Elif Kocaman



Yaşadığı bir tür kemik hastalığından dolayı 1 yaşından sonra boyu hiç uzamayan 72,6 santim uzunluğundaki Elif Kocaman, 2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness rekorlar kitabına girdi. Bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman, 2011 yılında 69 santimlik ABD’li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan’a bu rekoru kaptırdı. Şu anda da hala Türkiye’nin en kısa boylu kadını olma özelliğini taşıyan Elif Kocaman, yaz aylarında yaşadığı yer olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyündeki yolun yapılmasını istedi. Yolda yürüyemediğini belirten Elif Kocaman, “Köyümün yolları bozuk, bu yolda yürüyemiyorum, özellikle şu yokuşu çıkamıyorum. Köyümün bu yolunun yapılmasını istiyorum” dedi.

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FOTOĞRAF 28 Guinness rekorlar kitabına giren Türkler Cem Karabay, tüplü dalış ekipmanlarıyla 135 saat 2 dakika 19 saniyelik sualtında kalma rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Antalya Valiliği koordinatörlüğünde düzenlenen 1 saatte en fazla organ bağısı rekor denemesi dalında guinness dünya rekoru 7 dakika içinde kırıldı. Görme engelli sanatçı Metin Şentürk, otomobil kullanarak yaptığı hız ile Dünya Görme Engelliler Sürat Rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için bir alışveriş merkezinde ütü yapan Kemal Gökgül, 42 saat sonunda 464 parça eşya ütüleyerek rekorun sahibi oldu. Trabzon'da bir resim öğretmeni ile 100 öğrencisi tarafından yapılan Dünyanın En Büyük Ebrusu rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. İzmit'te düzenlenen Pişmaniye Festivali'nde üretilen 1040 metrelik pişmaniye dünyanın en uzun pişmaniyesi ünvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Judo Milli Takım Antrenörü Namık Ekin, 24 saat boyunca tatamiden ayrılmadan yaptığı 4 bin 627 judo tekliği atışı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Konya'da ayakkabı ustası Zahit Okurlar tarafından imal edilen 455 numara ayakkabı, dünyanın en büyük ayakkabısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bursa'da bulunan bir alışveriş merkezinin yöneticileri 12 saatte 12 bin 972 müşterinin elini sıkıp, onlara ''hoşgeldiniz'' temennisinde bulunarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandılar. Türk sinemasının emektar senaristlerinden Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla bir dünya rekoruna imza attı. Önal'ın rekoru Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tescil edildi. Kayseri'de bin 740 kilogram ağırlığında tek parça üretilen sucuk, ''Dünyanın en büyük sucuğu'' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. ABD'de 2010 yılında düzenlenen Geleneksel Türk Festivali'nde Murat Aksu ''Dünyanın en uzun şiş kebabı''nı yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Milli maraton yüzücüsü Mehmet Gedik, -9 derecede buz dolu bir kuvette 51 dakika kalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Mehmet Özyürek, 8,8 santimlik uzunluğunda ki burnu ile Dünya Altın Burun Şampiyonu olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Konya'da bir çanta firması Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi de başaran 6 metre 30 santimetre boyunda ve 900 kilo ağırlığındaki dev çantanın tanıtımını yaptı. Türkiye genelindeki 9 üniversiteden 580 öğrenci tarafından yapılan 760.28 metrekarelik dev grafiti, onaylanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Bayrampaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 45 metre genişliğinde, 18 metre enindeki kazak, 45 kişi tarafından 30 günde tamamlandı Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Açık Büfe Yemek Festivali'nde hazırlanan bin 28 çeşit yemeğin yer aldığı açık büfe, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Aydın'da yöresel kıyafetli efeler, Forum Aydın Merkezi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. ''Dünyanın en kısa kadını'' Elif Kocaman ile ''Dünyanın en uzun adamı'' Sultan Kösen, İstanbul'da ''Guinness Rekorlar Kitabı 2011''ın tanıtımı için bir araya geldi. Adana Güney Rotary Kulübü üyeleri, Adana'da Portakalâ Çiceği Karnavalı'nda Japonya'ya ait dünyanın 'en büyük barış resmi mozaiği' rekorunu kırdı. Bağcılar'da bir gelinlik firmasınca dikilen 45 bin 24 swarovski taşlı gelinlik, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Emekli Su Altı Timi (SAT ) komandosu, judo, su altı, parasut, jımnastık, halter ve yuzme şampiyonu Namık Ekin, su altında 24 saatte 34 bin 800 metreden fazla yüzerek, Guinness dünya rekorunu kırdı. Akın Gökyay, 1975 yılından bu yana yaklaşık 90 ülkeden topladığı 412 satranç takımıyla, Guinness Dünya Rekorları'ndan sertifika aldı. Türk Telekom, 81 ilde 20 bin 715 çalışanının katılımıyla düzenlediği iftar yemeği organizasyonuyla, ''birden çok noktada, dünyanın en kalabalık iftarı'' Guinness World Records sahibi oldu Nizip ilçesinde aynı anda melodika çalan 664 öğrenci, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek ''Dünyanın en kalabalık melodika korosu'' olmaya hak kazandılar. Erkek kuaförü Ercan Buyruk, bir günde 360 kişiyi traş ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Guinness rekorlar kitabına giren Türkler Guinness rekorlar kitabına giren Türkler BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Antalya'nın ünlü lezzetlerinden biri olan yöresel 'serpme börek' olarak bilinen 'fıtır' çok az yağ kullanılması, incecik açılan hamuru, iç malzemesinin bol ve farklı çeşitlerden oluşmasıyla biliniyor. Kıymalı- peynirli, karışık içli, kaşarlı, kuru meyveli, tahinli gibi 200 çeşidi bulunan börek, Antalyalıların özellikle sabah kahvaltılarında tercih ettiği lezzetler arasında gösterilirken, böreğinin müdavimleri arasında kentteki bürokrotlar, belediye başkanları, sanatçılar yer alıyor. 100 gram hamura yalnızca 1 çorba kaşığı yağ kullanılmasının yanı sıra, hamur 3 gün dinlendirilip daha sonra mermer tezgahta elle açılıyor. Havada döndürülerek esnetilip ince bir yaprak gibi açılan hamur usta ellerde lezzetli böreğe dönüşüyor. Antalya'da işletme sahibi 27 yıllık börek ustası Ali Murat Hizay, bu lezzetin Antalya dışına taşmasında öncülük edenlerden. Ulusal televizyon kanallarındaki yarışmalarda şov yaparak böreği tanıtan Hizay, her sabah mermer tezgahın başına geçerek böreğini bizzat kendisi açıyor. Havada birkaç tur döndürülen hamur yufka gibi incelirken, altına konulan her türlü yazı rahatlıkla okunabiliyor. Böreğin lezzetiyle birlikte yapımını da bir görsel şölene çeviren Hizay, geçen ay ABD'de bir restoranlar zincirinden börek yapması için davet aldı. Burada Amerikalı müşterilere böreğin nasıl yapıldığını şovla anlatan Hizay, hem böreğin lezzetiyle hem de görsel şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Daha büyük hamur açmak için her gün hem börek, hem de antrenman yaptığını anlatan Ali Murat Hizay, tavsiyeler üzerine Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na aday olmaya hazırlanıyor. Daha büyük hamur açarak Türkiye'yi ve Antalya'yı bu şekilde duyurmayı hedeflediğini kaydeden Hizay, Hamurun gramajı çok azdır. 100 gram kullanıyoruz. İç malzemesi boldur. Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyorum. Daha büyük hamur açarak Türk mutfağının tanıtımını yaparız dedi. Antalya'nın meşhur 'fıtır' böreği: Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor Antalya'da, 'Fıtır Börek' ustası Ali Murat Hizay, serpme börek olarak da bilinen Türk böreğini Amerikalılara tanıtmasının ardından, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.



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