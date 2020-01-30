TVNET Yılın En İyi Belgesel Kanalı seçildi: Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti Bu yıl beşincisi düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Törende TVNET, Yılın En İyi Belgesel Kanalı ödülüne layık görüldü. Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis'e takdim etti. Törenin ardından medya mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aile fotoğrafı çektirdi.

Haber Merkezi 30 Ocak 2020, 22:39 Son Güncelleme: 30 Ocak 2020, 23:08 Yeni Şafak