TVNET Yılın En İyi Belgesel Kanalı seçildi: Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni bu akşam gerçekleşti.
- Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, medya temsilcileri, gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmanın ardından çeşitli kategorilerde ödüle layık görülenlere ödüllerini verdi.
'Yılın En İyi Belgesel Kanalı Ödülü' TVNET'e gitti
- TVNET, Yılın En İyi Belgesel Kanalı ödülüne layık görüldü. Ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis'e takdim etti.
Törenin ardından Erdoğan, ödül alanlarla aile fotoğrafı çektirdi.