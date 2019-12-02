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Ulaşımda engeller kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi uygulamalarının devam ettiğini söyledi. Bakan Turhan, çalışma kapsamında engellilerin en temel ihtiyaçlarından olan ulaşıma, rahat ve kolay erişmeleri, toplumla daha fazla entegre olmaları amacıyla 'Turuncu Masa' platformunu 2 Aralık'ta hizmete sunacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi uygulamalarının ulaşımın her aşamasında devam ettiğini dile getirerek, "Proje kapsamında engellilerin, en temel haklarından ve ihtiyaçlarından olan ulaşımı, en rahat, en kolay şekilde karşılamaları ve toplumla daha fazla entegre olmaları amacıyla Turuncu Masa uygulamasını 2 Aralık'ta hizmete sunacağız" dedi. Turhan, engelsiz ulaşım hizmetlerinin birer birer uygulamaya konulduğunu ifade etti. Turhan, söz konusu uygulamayla engelli yolcular ile yardıma ihtiyacı olan diğer yolculara seyahat öncesi ve sonrasında yardım edilmesinin sistemli hale geleceğini söyledi.

13 İSTASYONDA HAYATA GEÇİRİLİYOR

Turhan, bu uygulamadan yararlanmak isteyen yolcuların bilet satış ekranından biletlerini aldıkları sayfada bulunan linki tıklayacaklarını ve "Yardım Talep Formu"nu doldurarak yardım taleplerini ileteceklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Yardım talebini internet adresi üzerinden ileten yolculara, Turuncu Masa hizmet noktasındaki görevliler tarafından seyahatlerinde yardımcı olunacak. Bu süreçte ilgili yolcunun, görevli personel eşliğinde seyahat edeceği koltuğa kadar ve varış istasyonunda yine yardımcı personel eşliğinde gar çıkışına kadar ulaştırılması sağlanacak. Tren seyahatlerinizde yalnız değilsiniz 'Önce İnsan' misyonuyla TCDD ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüklerince hayata geçirilen Turuncu Masa uygulaması, ilk etapta yüksek hızlı trenlerin duruş yaptığı 13 gar/istasyonda toplam 53 personelle hayata geçiriliyor." Turhan, Dünya Engelliler ve Dostları Gelişim Derneği Genel Merkezi ile bu yılın sonuna kadar geçerli APS Kurye, Posta Kargosu ve Kargo Taşıma Sözleşmesi bulunduğunu ifade etti. Turhan, Türkiye genelinden ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, akülü araç gönderildiğine işaret etti.

1 MİLYON YOLCUYA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Engelli vatandaşların, otobüs ve metro hizmetleri yanında YHT kullanımlarında farkındalık oluşturacak adımlar atılıyor. Bakan Cahit Turhan, Ankara, Eryaman, Eskişehir, Konya, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze istasyonlarında Turuncu Masa hizmetinin verileceğini bildirdi. Cahit Turhan da geçen yıl YHT ve bölgesel trenlerde 1 milyondan fazla engelli yolcunun ücretsiz ulaşımının sağlandığını belirtti. Engellilik oranı yüzde 40 olan yolcunun sadece kendisi, engellilik oranı yüzde 50 ve üzerinde olan ağır engelli yolcu refakatçisiyle ücretsiz seyahat edebilecek.

Güvenceli istihdam sağlanacak

  • Cahit Turan

  • Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğiyle yürütülen "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında, 9 ilde yaşayan Türk ve Suriyelilerin kayıtlı şekilde ve daha iyi şartlarda çalışması hedefleniyor. AB'nin 11,6 milyon avro katkısıyla yürütülen projeyle, Suriyeliler ve Türklerin güvensiz koşullarda ve kayıt dışı çalıştırılmasının engellenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

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