Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin katılımıyla devam ediyor

Daha önce Halid Meşal, Raşit Gannuşi, Prof. Dr. Metin İzeti ve Prof. Dr. Mevlud Dudic gibi öncü isimlerin konuşmacı olduğu İstanbul Konuşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl dijital ortamda yayınlanacak.

İsrail’in Filistin’i işgalinde gelinen son durum ve Müslümanların tutumunun konuşulacağı program İsrail’in İlhak Planı temasıyla Araştırmacı Yazar Taha Kılınç moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Yedi Hilal vakfı tarafından “Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları” adıyla başlatılan proje boyunca, Müslüman coğrafyanın dört bir yanından mütefekkir, âlim ve sanatçılar İstanbul'a davet edilerek dinleyicilerle buluşturulması hedefleniyor. Böylece ümmet haritasının farklı coğrafyalarıyla hemdem ve hemhal olunması, farklı ülkelerden Müslümanlarla ilmî, fikrî ve sanatsal köprüler kurulması amaçlanıyor. En önemli ilkelerinden birisini “ümmet eksenli bakış” olarak belirleyen YediHilal, projeye bu başlığı vermekle halihazırda İslam âleminde ortaya çıkan sorunların çözümünün başlayacağı noktayı da göstermeyi hedefliyor.

HAYAT İstanbul'dan Filistin'e açılan kapı