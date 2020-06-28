Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları, Hamas Lideri İsmail Haniyenin katılımıyla devam ediyor
AKTÜEL

Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin katılımıyla devam ediyor

Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları'nın beşincisi, Hamas Lideri Dr. İsmail Haniye'nin katılımıyla gerçekleştirilecek. YediHilal tarafından geleneksel olarak düzenlenen İstanbul Konuşmaları’nın beşincisi 29 Haziran Pazartesi günü 21.00’da TVNET ortak yayınıyla YediHilal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları devam ediyor.
​Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları devam ediyor.

Daha önce Halid Meşal, Raşit Gannuşi, Prof. Dr. Metin İzeti ve Prof. Dr. Mevlud Dudic gibi öncü isimlerin konuşmacı olduğu İstanbul Konuşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl dijital ortamda yayınlanacak.

  • İsrail’in Filistin’i işgalinde gelinen son durum ve Müslümanların tutumunun konuşulacağı program İsrail’in İlhak Planı temasıyla Araştırmacı Yazar Taha Kılınç moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Yedi Hilal vakfı tarafından “Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları” adıyla başlatılan proje boyunca, Müslüman coğrafyanın dört bir yanından mütefekkir, âlim ve sanatçılar İstanbul'a davet edilerek dinleyicilerle buluşturulması hedefleniyor. Böylece ümmet haritasının farklı coğrafyalarıyla hemdem ve hemhal olunması, farklı ülkelerden Müslümanlarla ilmî, fikrî ve sanatsal köprüler kurulması amaçlanıyor. En önemli ilkelerinden birisini “ümmet eksenli bakış” olarak belirleyen YediHilal, projeye bu başlığı vermekle halihazırda İslam âleminde ortaya çıkan sorunların çözümünün başlayacağı noktayı da göstermeyi hedefliyor.

İstanbul'dan Filistin'e açılan kapı
HAYAT
İstanbul'dan Filistin'e açılan kapı

Halid Meşal: BM'nin kararı Netanyahu'yu çıldırttı
GÜNDEM
Halid Meşal: BM'nin kararı Netanyahu'yu çıldırttı
Abone Ol Google News
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

Bakan Selçuk, öğrenci, öğretmen ve velilere seslenecek.
Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

​Van'da işçilere hain saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü.
Kilosu 5 bin lira

Siparişlere yetişemiyor, 6 ülkeden talep var.

Maratonda ikinci gün: Öğrenciler, YKS'de ter döküyor.

Sınava geç kalarak 'akraba kurbanı oldum' demişti ama...

​Sağlıklı turizm ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif turizm politikaları geliştiriyor.

İlk dersi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verecek.

​Sosyal medyada yapılan açıklama paniğe yol açtı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma çıktı.

​Erzurum'da ceset torbaları üretiliyor.

Sınava 7 dakika kala yardım istedi, polisler kayıtsız kalmadı.

​Binlerce ölü balık göl kıyısına vurdu.

​Bloomberg: Macron'un hesabı Libya değil, Doğu Akdeniz.
Bir çöküşün hikayesi

Bir çöküşün hikayesi

​Eskişehirspor artık 2. Lig'de mücadele edecek.

YKS nedeniyle 81 ilde uygulanıyor.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Muğla'nın beyaz mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor.
Düzce'de kuyudan çıkan su alev alev yanıyor
Gündem

Düzce'de kuyudan çıkan su alev alev yanıyor

Düzce'nin Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.
Belediye başkanı 'Utanıyoruz' diyerek videosunu paylaşmıştı: Yola dökülen betonu tahrip eden kadına soruşturma
Gündem

Belediye başkanı 'Utanıyoruz' diyerek videosunu paylaşmıştı: Yola dökülen betonu tahrip eden kadına soruşturma

Giresun'un Eynesil ilçesinde evine çıkan bozuk yola beton dökülmesi isteği yerine getirilmeyen 70 yaşındaki Fadime Çetinkaya, belediye ekiplerinin Gümüşçay Mahallesi yoluna döktüğü betonu kazma ile bozdu. Belediye ekipleri o anları kayda aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, görüntüleri sosyal medya hesabından “İlçemizde böyle insanların olmasından, ilçemizin bir adım ileri gitmesini istemeyen bu sığ düşünceli insanlardan utanıyoruz. Yıllardır yapılmayan, yapılamayan yolu 3 günde çalışma arkadaşlarımız canla başla çalışıp bitiriyorlar, mükafatı ne mi? İşte bu" sözleriyle paylaşmıştı. Çetinkaya ise ''Belediye başkanı gelecekti, bizimle dalga geçermiş gibi gelmedi. Daha sonra tansiyonum mu yükseldi bilmiyorum kendimi kaybettim. Aldım kazmayı gittim betonlarını bozdum'' sözleriyle kendisini savundu.
Amasya'da kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor: 6 ülkeden sipariş aldı
Gündem

Amasya'da kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor: 6 ülkeden sipariş aldı

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor. Arıcılık yapan Halit Çelebi, "Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldık, bazı ülkelere test ürünleri gönderdik" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.