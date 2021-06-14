Hayat Üzücü haberi Emel Sayın paylaştı Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti
KÜLTÜR SANAT

Üzücü haberi Emel Sayın paylaştı: Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesanı üzerinden ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın hayatını kaybettiği duyurdu. Sayın, paylaşımında "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti
Selçuk Tekay - Emel Sayın

Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay (68) yaşamını yitirdi. Müzik camiasını yasa boğan acı haberi sanatçı Emel Sayın duyurdu.

ÇOK ÜZGÜNÜM

Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk Tekay
Selçuk Tekay

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI

Ünlü virtüöz ve bestekar, üstat Selçuk Tekay'ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

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