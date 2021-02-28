Ünlü yönetmen Guy Ritchie'den Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na ziyaret

"Kapışma", "Sherlock Holmes", "Sherlock Holmes: Gölge Oyunlar" ve "The Gentlemen"ın da aralarında olduğu yapımlara imza atan İngiliz yönetmen ve senarist Guy Ritchie ve beraberindeki heyet, tarihi yarımadayı gezdi.
Guy Ritchie, oyuncu eşi Jacqui Ainsley, ABD'li oyuncu Josh Hartnett, yapımcı Ivan Atkinson, Warner Bross Yöneticisi Josh Berger ve Miramax Üst Yöneticisi (CEO) Bill Block ile Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.
Heyete tarihi mekanlar hakkında bilgi verildi
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın eşlik ettiği heyete, tarihi mekanlar hakkında bilgi verildi.
Guy Ritchie, İstanbul temaslarının ardından Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da rol aldığı aksiyon filmi "Five Eyes"ın çekimleri için Antalya'ya döndü.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun çabaları sonucu Antalya'ya getirilen, ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri sürüyor. Çekimler, dev bir film platosuna dönüşen Expo alanı ve tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor.
2015 yılında G-20 Dünya Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan otelin ultralüks villasında kalan Jason Statham, dün akşam yemeği sonrası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir araya geldi. Buluşmada yönetmen Guy Ritchie de yer aldı.
Yemek sonrası Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie ile sohbette çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Ali Şafak Öztürk, İlk defa tamamına yakını Antalya'da çekilecek olan bir Hollywood yapımı Five Eyes filmine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz...
Otelimizden de sahnelerin yer alacağı ve güzel şehrimiz Antalya'nın tanıtımında da büyük önemi olan bu filmde dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve yıldız oyuncu Jason Statham'ı Türk misafirperverliğini sergileyerek ağırlamaktan mutluyuz mesajına yer verdi.
Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'de: Yeni fotoğraf paylaştı
Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' filminde rol alan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, akşam yemeği sonrası kaldığı otelde Yönetim Kurulu Başkanı ile bir araya gelip, sohbet etti.
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Ünlü aktör Jason Statham da programa katıldı.
Ünlü aktör Jason Statham da programa katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılar Ediz Hun ve Serdar Gökhan ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılar Ediz Hun ve Serdar Gökhan ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılar Ediz Hun ve Serdar Gökhan ile sohbet etti.
Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı
Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı
Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı
Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı, ünlüler akın etti: Jason Statham sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılar Ediz Hun ve Serdar Gökhan ile sohbet etti. Ünlü aktör Jason Statham (sol 2) da programa katıldı.
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Dünyaca ünlü yıldız Jason Statham'dan Atlas Sineması açılışına sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış programı gerçekleştirilen Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesinin açılış programına dünyaca ünlü aktör Jason Statham katıldı. Programın gerçekleştirildiği alana gelen Jason Statham burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la fotoğraf çektirdi.