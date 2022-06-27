Ustaosmanoğlu'nun sevilmesinin sırrı hoşgörüsünde saklıydı

İsmailağa Cemaati lideri ve ömrünü İslam'a hizmete vakfetmiş Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, geçtiğimiz gümlerde tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında Hakk'a yürüdü.

Ustaosmanoğlu bu özelliklerine bizatihi tanıklık eden avukat Cem Kaya Karatün, Ustaosmanoğlu'nu 30 yıl önce gösterdiği hoşgörüyle hatırlıyor.

Karatün, 1917'de doğduğu Kağızman'da liseye kadar yaşayan dayısı Zeki Tunca'nın, okuma aşkıyla ailesini geride bırakarak İstanbul'a geldiğini, bugünkü ismiyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) olan Yüksek Mühendis Mektebi'ne girdiğini söyledi.

HAYAT Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedildi

Ancak o dönemde rahatsızlık geçirerek görme yetisi kaybı ile el ve ayaklarını kullanmada güçlük yaşayan dayısının, bir süre Amasya'daki akrabalarında kaldığını, İstanbul'a dönünce de Ermeni olan Madam Hayruhi, Matmazel Ebruhi ve erkek kardeşi Mösyö Onnik'le tanışıp onların himayesinde yaşadığını ifade eden Karatün, yaşadığı sağlık problemlerine karşın azimli olan Tunca'nın, kimseye yük olmamak için Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak seyyar piyango bayiliği yaptığını kaydetti.

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Karatün, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın İstanbul ziyaretinde öne atılarak "Hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyorum." diyen dayısına İngiliz Konsolosluğu'nun duvarına bitişik bir büfe yeri verildiğini, "Sabret Gönül Milli Piyango Gişesi" olarak faaliyet gösteren bayinin, Nimet Abla'dan sonra dönemin en meşhuru olduğunu ve talep gördüğünü anlattı.

FOTOĞRAF 28 Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders görerek 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi. 1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Mahmut Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü. 2010 senesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine İslam'a Üstün Hizmet Ödülü verildi. Geçtiğimiz günlerde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırılmıştı. Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi'nin eserleri neler?<br><br> Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler şöyle: - Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir)(Açıklamalı Kur'an tefsiri)<br><br>- Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler) - Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)<br><br>- Umre Sohbetleri<br><br>- Fatiha Tefsiri - Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri<br><br>- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı<br><br>- Efendi Babam Buyurdu ki - Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi<br><br>- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi<br><br>- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri<br><br>- İrşadül Müridin - Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar<br><br>- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011 - Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni<br><br>- Tembihat<br><br>- Mektubatı Mahmudiyye Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan geriye kalan önemli sözleri: Sen anlat, vazifeni yap, gerisini Allâh'a bırak. Hidayet Allâh'tan Mahmud Efendi (Kuddîse Sirruhû)<br><br> Sizin tuttuğunuz yol öyle bir yol olsun ki size uyanları cennete götürsün. Mahmud Efendi (Kuddîse Sirruhû)<br><br> Doğru demek için hoca olduk, eğri demek için hoca olmadık. Mahmud Efendi. (Kuddîse Sirruhû)<br><br> Edep nedir bilir misiniz? Edep hadlere riayet etmektir. En büyük edep de Allâh(Celle Celâlühü)'nün ilahi hududu olan şeriatı muhafaza etmektir. Mahmud Efendi. (Kuddîse Sirruhû) Müslümanın her işi temiz olacak ve düzenli olacak. Mahmud Efendi Hz. (Kuddîse Sirruhû)<br><br> Bu kibri eritmenin çaresi vardır. İnsan ibadet ederken Allâh-u Teâlâ'dan öyle haberdar olmalı ki başka hiçbir şeyden haberdar olmamalıdır. İşte böyle eritilir benlik duygusu... Vaaz-u nasihatler kalp tarlasının yağmurudur.<br> Kainat edebini muhafaza ediyor, asıl mükellef olan insan edebini muhafaza etmiyor. Kur'an'a adanmış bir ömür: Arşiv fotoğraflarıyla Mahmut Ustaosmanoğlu İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ustaosmanoğlu'nun vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı. 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendinin cenazesi 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

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Tunca'nın rahatsızlığına İstanbul'da bir çare bulamayınca Ermeni ailenin de yardımıyla tedavi için 1960'ların ortasında Almanya'ya giderek, 5-6 yıl tedavi gördüğünü aktaran Karatün, dayısının burada hemşire Renate Chirista ile tanıştığını söyledi.

HAYAT Türkiye'nin dört bir yanından Fatih Camii'ne akın edenler Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiyi ebediyete uğurladı

Tedavi sonrası Renate ile İstanbul'a gelerek evlenen Tunca'nın kendi gişesinden aldığı yılbaşı biletine büyük ikramiyenin vurduğunu dile getiren Karatün, kendisine Turnacıbaşı Sokak'ta ev aldığını aktardı.

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Karatün, dayısının hayırsever bir insan olarak ailenin gençlerini okuttuğunu ve bir dönem kendisine sahip çıkan Ermeni ailenin işlerinin bozulması üzerine yeni bir ev almalarına yardımcı olduğunu söyledi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi için taziye mesajı

1987'de eşini kaybetti

Bu mutlu evliliğin Renate hanımın amansız hastalığa yakalanıp 1987'de hayatını kaybetmesiyle sona erdiğini ve dayısı Zeki Tunca'nın eşinin kaybıyla çok büyük üzüntü yaşadığını belirten Karatün, şöyle konuştu:

"Hristiyan olan Renate ölümü sonrası Feriköy Protestan Mezarlığına gömüldü. Dayım o zaman Alman Konsolosluğu'na 100 mark gibi bir ücret ödeyerek kabrin yanını da satın alıyor. Dayımın rahatsızlıkları artınca teyzem kendisiyle ilgilenmeye başladı. Sonrasında tam bakım işini karı-koca bir çift üstlendi. Dayım vefatına yakın bir zaman beni çağırarak, 'Bak Cem, ben Renate'yi çok seviyorum, o bu dünyada olduğu gibi öbür dünyada da hayat arkadaşım. Mezarının yanını satın aldım. Beni oraya defnedeceksiniz.' dedi. Benim tereddüt ettiğimi görünce, 'Hiç düşünme, ben Müslümanım, la ilahe illallah diyorum ama Renate'nin yanına gömüleceğim.' dedi. Biz de kabul ettik."

"Müslümansa Müslüman mezarlığına gömülmeli"

Dayısının 1992'de vefatı sonrası ailesinin cenaze işleriyle kendisinin ilgilenmesini istediğini dile getiren Karatün, bu süreçte bazı sıkıntılarla karşılaştığını kaydetti.

Karatün, cenaze sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Beyoğlu Müftülüğü cenazenin nereden kaldırılıp nereye gömüleceğini sordu. Protestan Mezarlığı ve Hristiyan-Alman birisinin yanına gömüleceğini söyleyince problem oldu. 'Biz yardımcı olamayız.' dediler. Cenazenin Hristiyan inancına göre bir cenaze aracıyla götürülmesini istemiyorum ama o mezarlığa da bir Müslüman aracıyla nasıl sokarız onu da bilmiyorum. Mezarlıklar Müdürlüğüne gidip araç istediğimizde de ters karşılandı. İnsanlara dayımın eşi Renate'ye olan sevgisini ve onun yanına gömülmek isteyen bir Müslüman olduğunu nasıl anlatırız. Bir çözüm bulamadık. Beşiktaş Müftülüğüne de gittiğimde 'Dayınız Müslümansa Müslüman mezarlığına gömülmeli' dendi."

Aile içinde yapılan istişarede cenazeyi ambulansla kaldırmayı planladıklarını ifade eden Karatün, dayısının bakımıyla ilgilenen bakıcının cenazeyi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun imamlık yaptığı İsmailağa Camisinden kaldırmayı teklif ettiğini dile getirdi.

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Karatün, durumu camidekilerle görüştüklerinde cenazenin kabul edildiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Sendikacılık ve bir dönem CHP milletvekilliği yapan dayım Doğan Onur, 'Başımız daha da belaya girmesin.' dedi. Açıkçası tedirgin olmuştuk. Biz takım elbiseli 5-6 adam gittik, camideki herkes sarıklı, cübbeliydi. Cuma namazını kıldık. O sırada talebimizi reddeden belediyeden olduğunu düşündüğümüz bir imam geldi ve 'Beni görevlendirdiler.' dedi. Derken içeriden birileri geldi. 'Hocamız haber gönderdi, cenazeyi namaz sonuna kadar bekletsinler, müsaade ederlerse ben kıldıracağım, dediğini' söylediler. Haberi gönderen Mahmut hocaymış. Namaz bitti ve hoca efendi dışarı çıktı, biz hepimiz teşekkür etmek için yanına gittik. Ben o ara hemen Mahmut Hoca'ya yaklaştım ve kulağına 'Dayım Müslüman olarak öldü ama Alman eşinin yanına Hristiyan mezarlığına gömülecek.' deyince içimizi rahatlatan bir cevap verdi. 'İnsanlara ne oluyor ki, her yer Allah'ın toprağı. Orası burası fark etmez. Dayınızın Müslüman olarak öldüğüne şehadet eder misiniz?' diye sordu. 'Evet, Müslüman olarak öldü fakat eşi Renate'yi çok seviyordu.' yanıtı sonrasında cenaze namazını kıldırdı."

Cemaatin cenazeye büyük ilgi gösterdiğini belirten Karatün, Feriköy Protestan Mezarlığında da defin öncesinde şapelde dua edildiğini, ailenin burada dini tören istenmemesi üzerine dayısının eşinin yanında toprağa verildiğini anlattı.

Ailenin yaşadığı bu olayı Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından Twitter'dan paylaştığını ve birçok olumlu olumsuz tepki aldığını belirten Karatün, sözlerini şöyle tamamladı: