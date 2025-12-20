Yeni Şafak
Üstat'ın beyaz perdeye aktarılan piyesi “Bir Adam Yaratmak”a yurtdışından ödül

Halime Kirazlı
12:5020/12/2025, Cumartesi
Film vizyona girmeden iki ödül aldı.
Necip Fazıl Kısakürek’in fikir dünyasını merkeze alan “Bir Adam Yaratmak”, uluslararası arenadaki ilk ödülünü Chennai’den aldı. Tiyatrodan sinemaya uzanan bu güçlü uyarlama, Türk sinemasının kültürel derinliğini dünya izleyicisiyle buluşturdu.

Türk sineması, uluslararası festivallerde elde ettiği başarılarla dünya sinema çevrelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu yapımlardan biri olan Bir Adam Yaratmak, Chennai Uluslararası Film Festivali kapsamında Second Best International Feature Film ödülüne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen film, Necip Fazıl Kısakürek’in fikir dünyasını ve insanın varoluş sancılarını merkezine alan aynı adlı tiyatro eserinin sinema uyarlaması olarak dikkat çekiyor. Yapım, sanatçı kimliği ile bireysel sorumluluk arasındaki gerilimi; vicdan, kader ve yaratma meselesi üzerinden derinlikli bir anlatımla ele alıyor.

İlk ödülünü Boğaiçi Film Festivali'nde almıştı

Yönetmenliğini Murat Çeri’nin üstlendiği film, çağdaş sinema diliyle klasik bir tiyatro metnini yeniden yorumluyor. Yapım, psikolojik yoğunluğu yüksek anlatısı ve güçlü görsel diliyle öne çıkıyor. Filmin başrolünde yer alan Engin Altan Düzyatan, bu rolle daha önce 13. Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü. “Bir Adam Yaratmak”, bir tiyatro eserinin sinema aracılığıyla yeniden hayat bulabileceğini gösterirken, Türk sinemasının düşünsel ve sanatsal birikimini dünya sahnesine taşıyor. Chennai’den alınan bu ödül, hem filmin uluslararası yolculuğunda önemli bir eşik olarak öne çıkıyor hem de nitelikli yapımlara verilen kamusal desteğin somut bir karşılığı.



