Hayat Uyanış Büyük Selçukludan Yeni Rekor
AKTÜEL

“Uyanış: Büyük Selçuklu”dan Yeni Rekor!

TRT 1’in sezon boyunca reytinglerde zirvede kalmayı başaran “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi yarın akşam ses getirecek sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. Selçukluların, Kuvel Kalesi fethi için verdiği mücadele 18 dakika boyunca izleyicilerin nefesini keserken, Türk televizyon tarihine de bir “ilk” olarak geçecek.

Haber Merkezi Diğer
“Uyanış: Büyük Selçuklu”dan Yeni Rekor!
TRT 1’in “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi, akıllarda iz bırakan iddialı bir sezon finali yapacak.

Ekranlara geldiği günden itibaren reytingleri alt üst eden, yurt içi ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başında buluşturan TRT 1’in “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi, akıllarda iz bırakan iddialı bir sezon finali yapacak.

  • Dizi, geçmiş bölümlerde imza attığı “ilk”lerle dolu savaş sahnelerinin ardından, sezon finalinde ekrana gelecek Hollywood yapımlarını aratmayan yepyeni bir savaş sahnesiyle kendi rekorunu kıracak.


Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi

Dizinin sezon finali bölümünde ekrana gelecek olan Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinin hazırlık ve çekimleri yaklaşık 2 hafta sürdü. Yönetmen; sanat yönetmeni ve kostüm yönetmeni ile her bir oyuncu için ayrı ayrı strateji belirledi.

  • Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Kazak ekip Nomad Stunts tarafından özel bir koreografi planı çıkarıldı. 18 dakika uzunluğundaki savaş sahnesi için 200’den fazla figüran, 60’a yakın dublör ve çok sayıda at kullanıldı.


“Uyanış: Büyük Selçuklu”, yepyeni bir sayfa açacak olan unutulmaz sezon finali bölümüyle 31 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Uyanış Büyük Selçuklu'dan sezon finali: Kuvel Kalesi fethedilecek
HAYAT
Uyanış Büyük Selçuklu'dan sezon finali: Kuvel Kalesi fethedilecek

Abone Ol Google News
Canlarınızor kurtardılar

Canlarını
zor kurtardılar

​Evi yakıp apartmanın kapısını kilitledi.
Gözlerimiyi görmüyor!

Gözlerim
iyi görmüyor!

Polise yakalanınca kendini böyle savundu.
1 Haziran sonrası için kritik gün

​İki bin kişi bölgeye akın etti

​10 gün boyunca 24 saat kesintisiz araştırma yapacak

​Engelli ve yaşlılara ulaşımda kolaylık.

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

​Başkan Sekmen, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

Öldürüp<br>buzdolabında sakladı!

Öldürüp
buzdolabında sakladı!

​Balıkesir Edremit'te kan donduran cinayet.

​Ölü sayısı üçe yükseldi

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.