Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Uzmanlardan paratiroid bezi hastalıkları için düzenli takip uyarısı

Uzmanlardan paratiroid bezi hastalıkları için düzenli takip uyarısı

20:3630/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Uzmanlardan paratiroid bezi hastalıkları için düzenli takip uyarısı
Uzmanlardan paratiroid bezi hastalıkları için düzenli takip uyarısı

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, paratiroid bezi hastalıklarının kemik erimesinden böbrek taşına kadar pek çok probleme yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, boyun bölgesinde tiroidin çevresinde yer alan paratiroid bezleri, küçük olmalarına rağmen vücudun kalsiyum dengesini belirleyen hayati organlar olarak biliniyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Aydın, bu bezlerde oluşan büyümenin ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Boynun ön kısmında tiroid bezinin çevresinde bulunan 4 küçük paratiroid bezinden birinin büyümesi durumunda kanda kalsiyum seviyesinin yükseldiğini ifade eden Aydın, "Bu durum böbreklerde taş oluşumuna, kemiklerde erimeye ve kırıklara yol açabilir. Aynı zamanda unutkanlık, depresyon ve halsizlik gibi günlük yaşamı etkileyen şikayetlere de neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.


Doç. Dr. Aydın, paratiroid adenomunun kesin tedavisinin cerrahi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Emin ellerde yapılan operasyonlarda komplikasyon riski oldukça düşüktür. Başarılı bir cerrahiyle hasta tamamen sağlığına kavuşabilir. Halsizlik, yorgunluk, depresif belirtiler, tekrarlayan böbrek taşları ve kemik erimesi yaşayanların mutlaka kalsiyum ve parathormon değerlerini kontrol ettirmesi gerekmektedir. Düzenli takipler erken tanı için hayati önem taşır."

#Medipol
#Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi
#Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınav ne zaman? Tarihler açıklandı