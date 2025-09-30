Uzmanlardan paratiroid bezi hastalıkları için düzenli takip uyarısı

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, boyun bölgesinde tiroidin çevresinde yer alan paratiroid bezleri, küçük olmalarına rağmen vücudun kalsiyum dengesini belirleyen hayati organlar olarak biliniyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Aydın, bu bezlerde oluşan büyümenin ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Boynun ön kısmında tiroid bezinin çevresinde bulunan 4 küçük paratiroid bezinden birinin büyümesi durumunda kanda kalsiyum seviyesinin yükseldiğini ifade eden Aydın, "Bu durum böbreklerde taş oluşumuna, kemiklerde erimeye ve kırıklara yol açabilir. Aynı zamanda unutkanlık, depresyon ve halsizlik gibi günlük yaşamı etkileyen şikayetlere de neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.





Doç. Dr. Aydın, paratiroid adenomunun kesin tedavisinin cerrahi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: