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Vakıflar Genel Müdürlüğü yetim ve engelli maaşları yükseldi

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetim ve engelli maaşları yükseldi

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
12:378/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Muhtaç aylıklarının yeni miktarları belirlendi.
Muhtaç aylıklarının yeni miktarları belirlendi.

Yetim ve engelli muhtaç aylığı, 6bin 340 liradan 7bin 326 liraya yükseldi.

Geçmiş ve günümüzden hayırseverlerimizin vakfiyelerinde yer alan şartlar uyarınca tahsis edilen Muhtaç Aylıkları'nın yeni miktarları belirlendi. Gelişme, Müdürlüğün hesabından yapılan açıklamada güncel maaşlar duyuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce; en az yüzde 40 ve üzeri engellilik raporu olan muhtaçlardan veya anne/ babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi çocuklardan toplamda 6 bin 946 vatandaşımızın yararlandığı Yetim ve Engelli Muhtaç Aylığı, 6bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseldi.




#Vakıflar Genel Müdürlüğü
#Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü
#Yetim ve engelli muhtaç aylığı
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