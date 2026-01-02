Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Van’da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

16:192/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLÜN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.
VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLÜN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülün çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlık Mahallesi mevkiinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri 1 milyon 54 bin TL olan 68 adet gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli A.G. (45) isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.

#Van
#gümrük kaçağı
#Başkale
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araç sahipleri dikkat! 2026 yılı Motorlu taşıt vergisi (MTV) ilk taksit ödemesi başladı