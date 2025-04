Vincin tepesinde işimin başındayım

Yalnız çalışmanın ona iyi geldiğini söyleyen Düzgün, “Makinede tek başıma çalışmak, toplum içinde kalabalık bir ortamda çalışmaktan daha iyi geliyor. Çünkü tek başıma olduğumda kafamı daha rahat toplayabiliyor ve işimi daha iyi yapabiliyorum. Tabii ki bu iş çok riskli ve tehlikeli, bazen çok zor anlar da yaşadım. Yeri geldiğinde korktum, ama yine de bu mesleği yapmak istiyorum” diyor. Ailesinin özellikle de annesinin bu mesleğe başlarken böyle tehlikeli bir işte, özellikle metrelerce yükseklikte vinç kullanarak çalışmasını hiç istememiş. Ancak zamanla kızının kararlılığına ve dikkatli duruşuna şahit oldukça bu fikrini değiştirmeye başlamış. Düzgün, “Annem başlarda çok korkuyordu, benim bu kadar yüksek yerlerde çalışmam fikri onu gerçekten çok tedirgin ediyordu. Ama ben her gün işe gitmeden önce dualarımı okuyorum ve kendimi Allah’a emanet ederek vincime çıkıyorum. Çünkü ölüm geldikten sonra ha yerde ha havada ne fark eder, her türlü ölüm hak. Vakti zamanı geldiğinde gideceğiz’ düşüncesiyle her gün dualarımı okuyup Allah’a teslim olarak çıkıyorum vincime. Her gün Allah’a sığınıp işime o güvenle başlıyorum” ifadelerini kullanıyor.