Vincin tepesinde işimin başındayım

Motor seslerini duymak, direksiyon başına geçmek, vites kolunu kavramak… Kimileri için sıradan detaylar olabilir; ama Pendik’te yaşayan 23 yaşındaki Zehra Düzgün için bu detaylar bir tutkunun parçası. Küçük yaşlardan itibaren motorlu taşıtlara ilgi duyan Düzgün, şimdi gökyüzüne uzanan dev bir kule vinçte, metrelerce yüksekte, erkek egemen bir sektörde cesaretin ve azmin sembolü olarak görev yapıyor. Aslen Sivaslı olan Zehra Düzgün, ailesiyle birlikte Pendik’te yaşıyor ve dört kardeşin en büyüğü. Küçük yaşlardan itibaren motorlu taşıtlara ilgi duyan Düzgün, “Merak ettiğim veya heves ettiğim her şeyi kendim deneyip görmeyi, kullanmayı seviyorum” ifadelerini kullanıyor. 19 yaşına geldiğinde ehliyet almak isteyen Düzgün, “Ufak ufak babamla araba sürmeyi denedim. Önce onunla birlikte pratik yaparak sürüş becerilerimi geliştirdim. Ardından ehliyet kursuna yazıldım ve sınavı başarıyla geçtim. Sınavı tek seferde geçmek bana büyük bir cesaret verdi, çünkü bu başarı, kendime olan güvenimi artırdı” diyor. Arabayla yetinmeyen Düzgün, kurye olarak çalışan amcalarından etkilenerek motosiklete de ilgi duymaya başlamış: “İlk motosiklet deneyimimde ne yazık ki bir kaza yaptım ama bu beni durdurmadı. Kaza sonrası hemen toparlandım, tekrar motosikletin başına geçtim ve sürmeye devam ettim. Zamanla sürüş yeteneklerim gelişti ve sonunda normal bir sürücü gibi yol alabiliyordum. Motor sürmek bana araba sürmekten daha fazla keyif vermeye başladı. Bu yüzden kendime vitesli bir motor aldım ve motorla olan bağım daha da güçlendi” sözleriyle motor sürmeye başlama sürecini anlatıyor.





İlk kadın operatör olmak büyük bir gururdu

Çalışma hayatına 19 yaşında adım atan Düzgün, başlangıçta babasının karşı çıkmasına rağmen, hayatının bu aşamasında kendine bir yol çizmek istediğini vurguluyor: Düzgün, “Başlarda babam çalışmamı istemiyordu, ancak ben bir şekilde kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyordum. O yüzden evimize çok yakın bir fırında kasiyer olarak çalışmaya başladım. Bir süre sonra bu işten ayrıldım ve kendimi başka bir alanda denemek istedim” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor: “Teknolojik ürünlerin depolandığı bir yere paketlemeci olarak girdim. Bu işte çalışırken işimi gerçekten severek yapıyordum. Yavaş yavaş iş makinelerine olan ilgim arttı. Depodaki elektrikli iş makineleri dikkatimi çekmeye başladı. Bu makineleri görmek, onları kullanmak bana büyük bir heyecan verdi.” Zamanla makineler hakkında daha fazla bilgi edinmeye karar veren Düzgün, “Bir süre sonra ben de forklift ehliyeti almayı düşündüm. Bu alanda kendimi geliştirebilirdim. Hemen ehliyetimi aldım ve aynı depoda forklift operatörü olarak çalışmaya devam ettim. Bu süreç benim için çok değerliydi çünkü yıllardır hizmet veren bir firmada, ilk kadın operatör olmak büyük bir gurur kaynağıydı” sözleriyle dile getiriyor.

Zehra Düzgün ve babası.





Babam şakasına “Sen kule vinç operatörü ol” dedi

Düzgün, kule vinç operatörlüğüne nasıl adım attığını ise şu şekilde anlatıyor: “Babam beton pompa operatörü ve bir gün evde konuşurken inşaat sektöründen bahsediyorduk. O sırada ben de ehliyetlerimi yükseltmek istediğimi söyledim. Ne yapabilirim, hangi alanda kendimi geliştirebilirim diye düşünürken babam bana, ‘Sen kule vinç operatörü ol’ dedi. Aslında babam şakasına söylemişti, fakat ben kadın operatör sayısının az olduğunu öğrendim. Bu beni çok etkiledi. Hemen internette kule vinç operatörlerinin videolarına göz attım. Öne çıkan kadın operatörlerin haberlerini izledim. Birden ‘Ben de olmalıyım’ dedim içimden. Kendime güvenim vardı, bu işi yapabileceğime inandım. O yüzden denemek istedim. Hemen kurs araştırmaya başladım ve kaydımı yaptırdım. Depodaki işimden ayrılmaya karar vermiştim. Kule vinç operatörü olma fikri beni heyecanlandırıyordu ve bu yolda ilerlemek için çok hevesliydim.”





Kimse beni işe almaya cesaret edemedi

Kurs sürecini başarıyla tamamladıktan sonra Düzgün, “Eğitimimi alıp sınavı geçtim ve kule vinç ehliyetimi de tek seferde aldım. Başlarda, bu mesleği bulmanın benim için zor olacağı söylenmişti. Bu yüzden yakınımdaki inşaatları ziyaret etmeye başladım. Kapı kapı dolaştım, ama çoğu yerden geri döndüm. Çünkü hem kadın olmam hem de ehliyetimin yeni olması insanları tedirgin ediyordu. Kimse beni işe almaya cesaret edemedi. Sonunda Pendik’te bir inşaata operatör olarak kabul edildim. İlk başlarda herkes, yavaş ve dikkatli olmam gerektiğini biliyordu, bu yüzden bana baskı yapmadılar. Ekibim çok anlayışlıydı ve her zaman destek oldular. Panik yapmamam için ellerinden geleni yaptılar. Onların desteğiyle zamanla alıştım ve iş hayatım böylece ilerledi” diyor.

Düzgün, motorlu taşıtlar ve diğer fiziksel işlere olan ilgisinin arkasındaki sebepleri şu şekilde açıklıyor: “Aslında motorlu taşıtlar veya benzer türdeki işlere olan ilgim, özellikle bir kadın olarak bu alanların az tercih edilmesinden kaynaklanıyordu. Kadınların bu tür işlerle daha az ilgileniyor olması, benim hevesimi daha da arttırdı. Başlangıçta kimse bana güvenmiyordu, ama insanların bana bakış açıları değişti. Herkes bu cesaretimi tebrik etti ve bana imrenerek baktılar. İnşaatta da ilk işe başladığımda çok şaşırdılar, hem de garipsediler. Ama zamanla alıştılar, kabul ettiler. Aldığım güzel tepkiler beni daha da heveslendirdi.”

Düzgün, “Her gün işe gitmeden önce dualarımı okuyorum ve kendimi Allah’a emanet ederek vincime çıkıyorum” ifadelerini kullanıyor.





Her gün Allah’a sığınıp işime o güvenle başlıyorum

Yalnız çalışmanın ona iyi geldiğini söyleyen Düzgün, “Makinede tek başıma çalışmak, toplum içinde kalabalık bir ortamda çalışmaktan daha iyi geliyor. Çünkü tek başıma olduğumda kafamı daha rahat toplayabiliyor ve işimi daha iyi yapabiliyorum. Tabii ki bu iş çok riskli ve tehlikeli, bazen çok zor anlar da yaşadım. Yeri geldiğinde korktum, ama yine de bu mesleği yapmak istiyorum” diyor. Ailesinin özellikle de annesinin bu mesleğe başlarken böyle tehlikeli bir işte, özellikle metrelerce yükseklikte vinç kullanarak çalışmasını hiç istememiş. Ancak zamanla kızının kararlılığına ve dikkatli duruşuna şahit oldukça bu fikrini değiştirmeye başlamış. Düzgün, “Annem başlarda çok korkuyordu, benim bu kadar yüksek yerlerde çalışmam fikri onu gerçekten çok tedirgin ediyordu. Ama ben her gün işe gitmeden önce dualarımı okuyorum ve kendimi Allah’a emanet ederek vincime çıkıyorum. Çünkü ölüm geldikten sonra ha yerde ha havada ne fark eder, her türlü ölüm hak. Vakti zamanı geldiğinde gideceğiz’ düşüncesiyle her gün dualarımı okuyup Allah’a teslim olarak çıkıyorum vincime. Her gün Allah’a sığınıp işime o güvenle başlıyorum” ifadelerini kullanıyor.



