Hayat Vücudunda metal unutulduğunu mıknatısla fark etti
GENEL SAĞLIK

Vücudunda metal unutulduğunu mıknatısla fark etti

Denizli'de oturan 34 yaşındaki kadın, 6 yıl önce bel fıtığı ameliyatı sırasında vücudunda metal parça unutulduğu iddiasıyla ilgili özel hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu.

Haber Merkezi AA
Sevgi Süllerli
Sevgi Süllerli

Merkezefendi ilçesinde oturan Sevgi Süllerli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı olduğunu söyledi.

MR cihazı sinyal verdi

Geçirdiği operasyona rağmen ağrılarının devam ettiğini belirten Süllerli, şöyle konuştu:
  • "Bu süreçte tedavi için hastaneye gittim ve üzerimde hiçbir metal olmamasına rağmen MR cihazı sinyal verdi. Bu durum bende soru işaretleri oluşturdu. Evde bel fıtığı ameliyatı olduğum bölgeyi mıknatısla kontrol ettim. Mıknatıs vücuduma yapışınca şaşkına döndüm. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptırdığımız test sonucunda ise belimde 1 santimetre boyunda metal parçası olduğu raporlandı. Bel fıtığı ameliyatında vücudumda metal parçası unutulmuş. Ağrımın sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum."

Şikayette bulundu

Konuyu yargıya taşıdığını anlatan Süllerli, özel hastane yönetimi ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında şikayette bulunduğunu kaydetti.

Süllerli'nin avukatı Ali Kaya da müvekkilinin bu olay nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını dile getirerek, "Kendisi, savcılığın soruşturma kapsamında isteyeceği raporların ardından metal parçasının çıkarılması için ameliyat olacak" ifadelerini kullandı.

İnmeye yetkili hekim müdahale edebilecek
HAYAT
İnmeye yetkili hekim müdahale edebilecek
Hakkaride 2 sivil araca EYPli saldırı

Hakkari'de 2 sivil araca EYP'li saldırı

Askeri personel almaya giden sürücülerden bir öldü biri ağır yaralı.
4 Türk şirketdünya listesinde

4 Türk şirket
dünya listesinde

​Dünyanın en prestijli listesi olarak biliniyor.
TSKdaki kriptolara operasyon

TSK'daki kriptolara operasyon

​35'i muvazzaf 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunu yapan<br>insan olamaz

Bunu yapan
insan olamaz

Dereceli İngiliz yarış atını çalıp etlerini alıp kaçtılar.
Fiyat<br>oyunu iddiası

Fiyat
oyunu iddiası

​10 gün içerisinde 20 liradan 12 liraya düştü.
Yüzbinlerce<br>beğeni yağdı

Yüzbinlerce
beğeni yağdı

​Instagram'dan Van Gölü Ekspresi sürprizi.

Ceset parçalarını ekipler topladı

Ceset parçalarını ekipler topladı

Karşıdan karşıya geçmek isterken TIR çarptı.

Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Suudi gazeteci İsrail'in daveti ile gelmişti.

Dikkatleri çekti

Dikkatleri çekti

​Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi geçti.
Bu oyunu gördük

Bu oyunu gördük

​Türkiye, 'mülteci oyunu'na kapıları açarak karşılık verebilir.
Liste güncellendi

Liste güncellendi

​AK Parti'nin kurucular listesinden 14 kişinin ismi çıkartıldı.
Volkswagen<br>sektörü uçurur

Volkswagen
sektörü uçurur

​Fabrikada ilk etapta 5 bin kişi istihdam edilecek.
Ceylanpınar'ın karşılığı verildi

Ceylanpınar'ın karşılığı verildi

Ateş altına alınan bölgede yedi hedef imha edildi.
İdlib'de<br>bilanço ağırlaşıyor

İdlib'de
bilanço ağırlaşıyor

Hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 50'ye yükseldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.