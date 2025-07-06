74 sayıya ulaşan Aşkar, okuruyla buluştu. Açılış Erzurumlu Emrah’la: Emrahî istemez cah-ı fenâyı / Ancak Hüdâ’sından diler rızâyı / Leylâ’sın terk eden bulur Mevlâ’yı / Bir gönülde iki sevda olur mu. Hüseyin Karacalar’ın editörleri arasında olduğu derginin 21 şaire yer verildiği bölümü Hıdır Toraman’ın Atel başlıklı şiiriyle açılıp Çağrı Subaşı’nın Henüz Taşınmış başlıklı çalışmasıyla kapanıyor. Şöyle diyor şairlerden Ümit Çiçekli: Bu seviye seviye değil / Bu rekabet rekabet değil / Şiirin nabzı atmıyor / Bir yangının ortasında / Bu kalp krizi yalnızca seni beni öldürmez İsmail. Hikâyecilerimiz, Hekim Bey’le Ahmet Ergin, Ahmakıslatan’la Muhammet Üzeyir Kurt. Aşkar’ın söyleşi konuğu Seda Şaffak. Şairle Tütünler Ve Dualar kitabı üzerine yapılan konuşmada sorular Çağrı Subaşı’ndan. Subaşı ayrıca kitap üzerine bir metin kaleme almış. Kısa tutulan konuşmasında şiirsiz yaşayamayacağının altını çiziyor Şaffak. Özgür Ballı, “reddedilen şiirler gökyüzünde yıldız oluyormuş bence” diyor, Bence’de. Semih Samyürek soruyor: Sezai Karakoç’un İstanbul’u Afyon mu? Zehra Kul, Semiha Nur Mıhçıoğlu Ve Seda Şaffak Büyük Punto’da ‘transhümanizm, yapay zekâ ve şiir’i soruşturuyor. Katılımcılar, Ahmet Dağ, İdris Ekinci, Mehmet Özger, Ahmet Melih Karauğuz ve Özgür Ballı. Yunus Emre Altuntaş’ın yazı başlığı, Ezra Pound’un Mirası. Hümeyra Yargıcı’dan bir dizeyle bitireyim: inanmam imha etmeden inşaya. Serbest edebiyat dergisine, azizmahmutaskar@gmail.com e posta adresinden veya 0505 260 93 47-0507 766 95 89 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Şair Ömer Erdem’in 28 Haziran 2025 tarihli Karar gazetesindeki Kim Güvende? başlıklı yazısından: Parayı elinde tutanın dinine veya dünya görüşüne göre güdülenen gündelik hayat artık normal insan için heyecan verici değil. Yirminci yüzyılın bütün idealleri parçalandı. Satın alınabilirlik ve satılabilirlik ekseninde ilerleyen bir yeni zaman ilahiyatı başta demokrasi olmak üzere görece eşitlikçi kurumların da boğazını sıkıyor. Hak hukuk dünyanın hiçbir yerinde koruyucu değil.

Aşkar’dan

“Ben İstanbul’a baktığımda artık (ve 1982’de de) kıyıda köşede kalmış tarihi eserleri, üzerinden asfalt geçmiş eski camileri mi görüyorum yoksa turist istilâsı altındaki dini yapıları mı? Ben İstanbul deyince müzelik Ayasofya’nın Hrıstiyanlar’a açık bölümünü mü görüyorum yoksa Çağlayan civarında fason üretim yapan, binlerce insanın sağlıksız koşullarda çalıştığı tekstil atölyelerini mi?”

Semih Samyürek

OKU,

şâyet sana bir hisli yürek lâzımsa / Oku, zirâ onu yazdım, iki söz yazdımsa dizelerini (Mehmet Akif’ten) 9. sayısının kapağına taşımış Bağ-lar dergisi. Balkanlar’daki Türk edebiyatının önemli platformlarından olan dergiyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) çıkarıyor. Sahibi Başkanlık adına Abdullah Eren. Ali Işık’ın yönettiği derginin editörüyse Sibel Kılıç. Mevsimlik yayımlanan 104 sayfalık Bağ-lar’ın sekiz kişilik yayın kurulu ve bir de yayın danışmanı var. Derginin son üç sayfasının ‘Notlar’ başlığıyla okura bırakılması alkışı hak etti. Ankara’da hazırlanan edebiyat, düşünce ve kültür dergisine, baglar@ytb.gov.tr e posta adresinden veya 0312 218 40 00 no’lu telefondan ulaşmak mümkün.

Bu sayıda iki dosya var. İlki Kosova’nın Sesleri dosyası. Dosya konukları Nimetullah Hafız, Zeynel Beksaç, Petrit Çarkaxhiu ve Aluş Nuş’la birer söyleşi yapılmış. Konuşanlar, Altay Mısırlı (ilk üç konuşma) ve M. Yasir Cebeci. İkinci dosya YTB’nin 15. Yılı başlıklı. Beş ismin birlikte hazırladığı dosyaya Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya’dan çeşitli meslek gruplarını temsil eden dokuz isim destek vermiş.

Hikâye, şiir ve denemelerin de yer bulduğu dergiyle ilgili yazımı şiirle bağlıyorum. Selmira Dzikezi’den:

Var olun var olayım.

Türk Şiiri-II

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin yayını Olağan Şiir’in 44. sayısı çıktı.

Yunus Emre Koşar’ın editörleri arasında olduğu derginin geçen sayı başladığı 21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Şiiri başlıklı soruşturması devam ediyor. Soruşturmanın ikinci bölümünde şairler Hüseyin Akın, Tuba Kaplan, İlhan Kurt, Hasan Hüseyin Özbunar, Hüseyin Kalyan ve Sami Uluğ, Aykut Nasip Kelebek’in sorulanı cevaplamışlar. Bu soruşturma, Türk şiirinin fotoğrafının çekilmesi açısından önemli. Şiirin birliği (böyle bir birlik olmalı mı?), dirliği ve toparlanması açısındansa tartışılır. Her halükârda (modern) Türk şiiri üzerine kafa yoranlar açısından soruşturmaya verilen cevaplar çok önemli. Bu sayının şairleri, Ahmet Emin Eraslan, Ali Oturaklı, Aykut Nasip Kelebek, Cevdet Karal, Emre Aslan, Hanife Sude Gökkaya, Hasan Hüseyin Özbunar, Hatice Atmaca, İlhan Kurt, İlknur Oral, Kaan Eminoğlu, Mahsum Oğrak, Ömer Yalçınova, Pınar Aksu, Samet Kara, Seyfettin Ünlü ve Zafer Acar. Enes Talha Tüfekçi, Can Acer’in Büyük Tatlı Kalabalık’ını, Eray Sarıçam’sa Adnan Özer Şiiri’ni kaleme almışlar. Şiirle bağlayayım. Önce Samet Kara’dan: çünkü şiir / bazen röntgenin göremediği çatlağı / toplumun yüzüne vurur. / ve bir halk en çok kamburuyla ayakta durur. Devamı İlknur Oral’dan: uçmayı bilmiyorum / kanat çırpsa da bir kuş göğsümde durmadan. Şiir dergisine, olagansiirdergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0212 581 69 12-581 61 72 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.

Edebiyatın Büyücüler Okulu

Bir kitap dünyadan daha büyüktür alt başlığıyla çıkan Sabitfikir, 172. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Bu sayının dosya konusu Seyahatname’den Hogwarts’a Edebiyatın Büyücüler Okulu başlığını taşıyor. Pelin Duğan Güler’in konuyla ilgili yazısına Murat Can Aşlak’ın Kararsız Okur sayfalarını ve Marta Yeliz Sinan’ın Haruki Murakami’nin yeni kitabıyla ilgili metnini de ekleyebiliriz. Değişik kitapların ele alındığı dergide yine ilginç metinler var. Ayşe Hicret Aydoğan, Hece’den çıkan Nergislerin Ölümü’nü (Özlem Karapınar) yazmış. Eray Sarıçam’ın Dil Kanatlı Kuş’la (Turan Karataş-Muhit) ilgili yazısının başlığı Şiiri Kanatlandıran Yazılar. Dursun Çiçek, Dergâh yayını Kutsal ve Mitik Dağlar’ı ele almış. Suavi Kemal Yazgıç’ın Edebiyat köşesinin konuğu Mağribli Güvercin (Ali Emre- Alaz Kitap). Ramazan Korkmaz’ın Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nca yayımlanan ‘Aytmatov’ kitabını Mehmet Aydın eleştirmiş. Muhammed Bâkır Köse’nin sohbet konuğu Ben Amerikadaykene adlı hatırat kitabını üçleyen tıp uzmanı ve illüstratörü Ahmet Sınav. (Rahmetli Osman Sınav’a dualar.) Kitap ve edebiyat dergisine editor@sabitfikir.com e posta adresinden veya 0212 354 30 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.







