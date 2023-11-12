Yaşadığımız sürece anacağız: Vefa gecesi

Yeni Şafak Gazetesi’nin 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz anısına bu yıl ikincisini düzenlediği “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”nın ödülleri sahiplerini buldu. Büyük Çamlıca Cami 1071 Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Kazım Albayrak ve Mesut Albayrak, Yeni Şafak yazarları, Cambaz’ın eşi Semra Cambaz ile oğlu Alparslan Cambaz, Albayrak Medya çalışanları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak takdim etti.

MÜMTAZ BİR İNSANDI

Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Şehit Mustafa Cambaz’ı anlattı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen Cambaz’ın Çengelköy Polis Merkezi’ni ele geçirmeye çalışan darbeci hainlere karşı direnirken şehit düştüğünü hatırlatan Likoğlu, “Meslektaşımız, çalışma arkadaşımız, şehidimiz Mustafa Cambaz fotoğrafçılığa tutkuyla bağlı, kendini mesleğine adamış mümtaz bir insandı. Henüz ortaöğretim çağındayken Gümülcine’den İstanbul’a gelen Cambaz, lise ve üniversite öğreniminin ardından Yunanistan ordusunda askerlik yapmamak için bir daha Batı Trakya’ya dönmedi” dedi.

Hüseyin Likoğlu

KIYMETLİ BİR ESER BIRAKTI

Cambaz’ın şehit olduğu güne kadar, maddi ve manevi büyük emekler sarfederek Türkiye’nin değişik il ve ilçelerindeki 118 ulu camiyi fotoğraflayıp “Türkiye ulu camileri” adıyla kitaplaştırdığını belirten Likoğlu, fotoğrafa olan tutkusunu tarihe olan ilgisiyle birleştiren Cambaz’ın geriye bu toprakların tapusu niteliğinde çok kıymetli bir eser bıraktığını ifade etti. Mustafa Cambaz adına düzenlenen bu yarışmayı her yıl daha ileriye taşıyıp camianın en prestijli ödülü haline getireceklerini vurgulayan Likoğlu, “Mustafa Cambaz’ı böylesine anlamlı bir yarışmayla anacak, onu asla unutmayacak ve unutturmayacağız” diye konuştu.

YARIŞMA GENİŞLEMELİ

Ödül törenine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz’un şanlı bir destanın yaşandığı bir gece olduğunu ifade etti. Milletin ve şehitlerin Türkiye’yi bölünmekten kurtardığını vurgulayan Kurtulmuş, “Yaşadığımız sürece Cambaz ve şehitlerimizi anacağız, anlatacağız. Bu, tarihe karşı sorumluluğumuz” dedi. Yarışmayı düzenleyen Yeni Şafak ve Albayrak Grubu’nu tebrik eden Kurtulmuş, konuşmasında şehadet bilincine dikkat çekti. Bütün şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kurtulmuş, 15 Temmuz’un gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın gelecek yıllarda Gazze’de şehit edilen gazetecileri de içine katacak şekilde genişletilmesini teklif etti.

İsrail’in Gazze’deki katliamına da değinen Kurtulmuş, dünyanın soykırıma sessiz kalmasını eleştirdi. Türkiye’nin bütün insanlık cephesini harekete geçirmeye çalıştığını ifade eden Kurtulmuş, “Ümit ediyoruz ki Netanyahu ve çetesini durduracak adımlar atılabilir. 120 ülke ayağa kalkıyor, önemi yok. BM İsrail aleyhine kararlar alıyor, etkisi yok. Lafın artık para etmediği bir dönemde, yeni bir dünya düzeninin kurulması şart” diye konuştu.

O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturdular

Şehit Mustafa Cambaz’la Albayrak çatısı altında 17 yıl mesai arkadaşlığı yaptığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Cumhurbaşkanımızın isteğiyle milyonlarca kişi meydanlara inmişti, onların arasında Mustafa Cambaz kardeşimiz de vardı” dedi. Bolat şunları kaydetti: “Sohbeti gerçekten hoştu. Peygamber Efendimiz’in sünneti olarak kedi beslemeyi çok severdi. Ve tabii şehit olarak son nefesini 15 Temuz gecesi verdi. O gece 252 vatandaşımızın şehadeti, 16 Temmuz sabahını aydınlığa dönüştürdü. Rahmetli Mustafa Cambaz kardeşimizi yad ediyoruz. Ailesi ailemizdir. Allah ondan ve tüm şehitlerimizden razı osun. Bu değerli yarışmada yer alan tüm fotoğraf severleri tebrik ediyorum.”

İşte ödül alan fotoğraflar

24 Haziran-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya 6 bine yakın başvuru yapıldı. Anadolu Ajansı (AA) Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, Hat Sanatçısı Mehmet Özçay ve Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık’ın bulunduğu jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucu ödüllü 13 fotoğraf ve sergilenmeye hak kazanan 30 fotoğraf belirlendi.

600 BİN TL ÖDÜL

4 farklı kategori ve 1 özel ödül olmak üzere toplam 600 bin TL ödülün verildiği yarışmada haber fotoğrafları kategorisinde zorlu koşullarda cesaretle kaydedilen fotoğraflar, dron fotoğrafları kategorisinde yeni nesil teknolojilerin perspektifinden çekilen fotoğraflar, cep telefonu fotoğrafları kategorisinde anın peşinde koşanların elindeki teknolojiyle çekilen fotoğraflar, kültürel ve tarihi fotoğraflar kategorisinde ise zengin kültür mirasımıza sahip çıkan fotoğraflar yarıştı.

“2022’ye damga vuran haber fotoğrafları” kategorisinde AA Muhabiri Emin Sansar “Rusya’nın Ukrayna saldırıları” adlı fotoğrafıyla birinci oldu. “Kültürel ve tarihi fotoğraflar” kategorisinde Esengül Alıcı “Kütüphane” adlı fotoğrafla birinciliği elde etti. Dron fotoğrafçılığında birinciliği İHA Muhabiri İsmail Coşkun, Kiev’de Bayraktar TB2 tarafından imha edilen tank konvoyunu görüntülediği fotoğrafla kazandı. Cep telefonu fotoğraf kategorisinde de AA Muhabiri Arif Hüdaverdi Yaman “Gölge” adlı fotoğrafla birinciliği omuzladı. “Hikayeyi tamamla - Ayasofya Özel Ödülü”ne ise Serdar Kıran’ın çektiği Ayasofya Camii fotoğrafı layık görüldü. İşte 4 farklı kategoride birinci, ikinci ve üçüncülük elde eden fotoğraflar.







