Yaz gribi yatağa düşürüyor

Daha çok sonbahar ve kış aylarında sık görülen solunum yolu enfeksiyonları yaz aylarında da kendini gösteriyor. Son günlerde yüksek ateş, halsizlik ve öksürük şikayetleri nedeniyle vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvuruyor. Yaz aylarında iki ayrı enfeksiyon türünde artış gözlemlendiğini ifade eden Medipol Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, toplumda salgın şeklinde de gözlenebilen solunum yolu enfeksiyonları ile beraber mide bağırsak sistemi enfeksiyonları da oldukça gözlenmektedir. Kış döneminde daha çok İnfluenza dediğimiz grip salgınları gözlerken bu dönemdeki virüsler daha farklı virüsler olabiliyor. Bunlar da yine özellikle solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar." dedi.

KLİMA KAYNAKLI ENFEKSİYONLAR

Daha çok kapalı alanlarda klimanın olduğu bölgelerde sık olarak gözlemlendiğini ifade eden Diktaş, “Bununla birlikte klimalar bu dönemde enfeksiyonlar açısından oldukça risk oluşturuyor. Çünkü özellikle otellerde veya toplu konaklamanın yapıldığı yerlerdeki klimaların bakımların yapılmaması gibi durumlarda zatürre tablosuyla karşılaşabiliyoruz. Genelde çocuk çağlarında veya 55 yaş üstü kişilerle birlikte özellikle kronik hastalığı olanlarda çok fazla gözlüyoruz.” diye konuştu.

SICAK HAVA GIDALARDA BAKTERİYİ ARTIYOR

Bakterilerle ya da virüsle buluşan 2 ayrı enfeksiyon türü olduğunu anlatan Diktaş, “Bakterilerle bulaşan enfeksiyonlara, gıda bozulmaları sebep olabiliyor. Sıcak hava bakterilerin o yiyecekler de çoğalmasına ve neticesinde de mide ve bağırsaklarda ciddi ishal, bulanta, kusma, karın ağrısı ile seyreden ve özellikle yaz aylarında olduğumuz için sıvı kaybı açısından risk oluşturabilecek tablolara yol açılabiliyor.” dedi.

SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Son dönemlerde ateş yüksekliğinin sık görüldüğüne değinen Diktaş, şunları söyledi: “Özellikle çocukluk çağında da gördüğümüz ateş yüksekliği, karın ağrısı, mide bulantısıyla seyreden, nörovirüs enfeksiyonları veya rotavirüs enfeksiyonu gibi, viral mide bağırsak enfeksiyonları da gözlenebiliyor. Bu da gıda hijyenine ve gıda saklanmasına dikkat edilmediğini gösteriyor. İnsanlar tatile çıktığı için özellikle havuzlarda idrar yolu enfeksiyonları gözleyebiliyoruz. Su tüketimini çok önemli." dedi.







