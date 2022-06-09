Hayat Yedi İklim Üç Sada İslam coğrafyasının etkili sanatçıları bir arada
AKTÜEL

Yedi İklim Üç Sada: İslam coğrafyasının etkili sanatçıları bir arada

YediHilal kültürel ve sanatsal alanda önemli işlerin öncüsü olma gayesinde yaptığı çalışmalarla yoluna devam ediyor. “Yedi Tepeden Yedi Kıtaya” sloganıyla yola başlayan YediHilal, bu sloganın bir yansıması olarak “Yedi İklim Üç Sada” projesini hayata geçirerek İslam coğrafyasında etkili olan kıymetli sanatçıları bir araya getiriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yedi İklim Üç Sada: İslam coğrafyasının etkili sanatçıları bir arada
Bu yıl 7 Haziran’da, Yedi Hilal Derneği tarafından düzenlenen "Yedi İklim Üç Sada" dinletisinde, Türkiye'den Ömer Karaoğlu ve Grup Sancaktar, Saraybosna’dan Aziz Alili ve Kudüs’ten Ebu Ratib ve Kefah Zreeqy sahne aldı.

2018 yılındaki ilk program “İlahi Dinletisi” başlığı altında Türkiye’den Sedat Anar’ın, Makedonya’dan Mesut Kurtis’in ve İran’dan Nevid Müsmir’in sahne aldığı Türkçe, Boşnakça, Farsça, Azerice ve Arapça dillerinde eserlerin icra edilmesiyle gerçekleştirildi.

  • 2019 yılında gerçekleştirilen programda ise “Tasavvuf Müziği Dinletisi” başlığı altında Türkiye’den Fatih Koca, Makedonya’dan Elyasa Asani ve Suriye’de Zeynel Abidin’in katıldığı Türkçe, Arnavutça ve Arapça eserler icra edildi.

Bu yıl 7 Haziran’da, Yedi Hilal Derneği tarafından düzenlenen "Yedi İklim Üç Sada" dinletisinde, Türkiye'den Ömer Karaoğlu ve Grup Sancaktar, Saraybosna’dan Aziz Alili ve Kudüs’ten Ebu Ratib ve Kefah Zreeqy sahne aldı.

  • Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde Boşnakça, Türkçe ve Arapça besteler seslendirildi.

YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, konuşmasında, pandemi döneminde ara verdiğimiz Yedi İklim Üç Sada konserlerimizin üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz diyerek söze başladı.

  • Devamında şunları ekledi: “Ümmet Coğrafyasının seslerini, renklerini sanatla bir araya getirmeye devam edeceğiz. Sizler teveccüh ettikçe bizler İslam kardeşliği altında türkülerimizi söylemeye, ilahilerimizi terennüm etmeye, sesimizi, sadamızı, avazımızı yükseltmeye devam edeceğiz. Acılarımızı, umutlarımızı, neşemizi notalarla, seslerle, ezgilerle, ilahilerle birbirimizle paylaşacağız. İnatla, sebatla, sabırla kardeşlik diyeceğiz, Ümmet’in Birliği diyeceğiz biiznillah.”

"7 İklim 3 Sada" dinletisinde 13 eser seslendirildi. Bu eserlerin sözleri broşür olarak dağıtıldı. Katılımcılar sözlerin orijinaline ve çevirisine bakarak eşlik etti.

  • YediHilal, gelecek yıllarda da “Yedi İklim Üç Sada” programları kapsamında dünyanın farklı noktalarından İlahi, Tasavvuf Musikisi, Halk Müziği ve Ezgi-Marşlar alanında çalışmalar yapan kıymetli sanatçıları bir araya getirmeye devam edeceğini belirtti ve program sonlandı.

Türkiye için ilk olacak

Türkiye için ilk olacak

​Tarih verildi: Mehmetçiğin gücüne güç katacak.
Bakanlık harekete geçti

Bakanlık harekete geçti

​Sekiz ana su havzasında 19 proje: Bu yıl içinde başlanacak.
Yeni adımlar açıklanacak

Hazine Bakanlığı: Bu süreci de başarıyla atlatacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yüreğin yetiyorsa adaylığını açıkla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı.

"Ucuz ekmek satmaması için uyardım dinlemedi."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.