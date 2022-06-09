Yedi İklim Üç Sada: İslam coğrafyasının etkili sanatçıları bir arada

Bu yıl 7 Haziran’da, Yedi Hilal Derneği tarafından düzenlenen "Yedi İklim Üç Sada" dinletisinde, Türkiye'den Ömer Karaoğlu ve Grup Sancaktar, Saraybosna’dan Aziz Alili ve Kudüs’ten Ebu Ratib ve Kefah Zreeqy sahne aldı.

2018 yılındaki ilk program “İlahi Dinletisi” başlığı altında Türkiye’den Sedat Anar’ın, Makedonya’dan Mesut Kurtis’in ve İran’dan Nevid Müsmir’in sahne aldığı Türkçe, Boşnakça, Farsça, Azerice ve Arapça dillerinde eserlerin icra edilmesiyle gerçekleştirildi.

2019 yılında gerçekleştirilen programda ise “Tasavvuf Müziği Dinletisi” başlığı altında Türkiye’den Fatih Koca, Makedonya’dan Elyasa Asani ve Suriye’de Zeynel Abidin’in katıldığı Türkçe, Arnavutça ve Arapça eserler icra edildi.

Bu yıl 7 Haziran’da, Yedi Hilal Derneği tarafından düzenlenen "Yedi İklim Üç Sada" dinletisinde, Türkiye'den Ömer Karaoğlu ve Grup Sancaktar, Saraybosna’dan Aziz Alili ve Kudüs’ten Ebu Ratib ve Kefah Zreeqy sahne aldı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde Boşnakça, Türkçe ve Arapça besteler seslendirildi.

YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, konuşmasında, pandemi döneminde ara verdiğimiz Yedi İklim Üç Sada konserlerimizin üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz diyerek söze başladı.

Devamında şunları ekledi: “Ümmet Coğrafyasının seslerini, renklerini sanatla bir araya getirmeye devam edeceğiz. Sizler teveccüh ettikçe bizler İslam kardeşliği altında türkülerimizi söylemeye, ilahilerimizi terennüm etmeye, sesimizi, sadamızı, avazımızı yükseltmeye devam edeceğiz. Acılarımızı, umutlarımızı, neşemizi notalarla, seslerle, ezgilerle, ilahilerle birbirimizle paylaşacağız. İnatla, sebatla, sabırla kardeşlik diyeceğiz, Ümmet’in Birliği diyeceğiz biiznillah.”

"7 İklim 3 Sada" dinletisinde 13 eser seslendirildi. Bu eserlerin sözleri broşür olarak dağıtıldı. Katılımcılar sözlerin orijinaline ve çevirisine bakarak eşlik etti.

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