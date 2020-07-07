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Hayat Yedi kıtada bayram coşkusu Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş
AKTÜEL

Yedi kıtada bayram coşkusu: Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş

Türkiye Diyanet Vakfı hayırseverlerin bağışlayacağı on binlerce kurbanı her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracak. Hedef 7 kıtada 75 ülkede 20 milyonu aşkın kişiyi mutlu etmek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
TDV’ye bagis.tdv.org adresinden, mobil uygulama üzerinden ve müftülükler ile TDV şubelerinden kurban vekaleti verilebiliyor.
TDV’ye bagis.tdv.org adresinden, mobil uygulama üzerinden ve müftülükler ile TDV şubelerinden kurban vekaleti verilebiliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, “İslami usullere uygun olarak kesilen kurbanların, Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerinin yanısıra mülteci kamplarından savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden bir Müslümanın selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine kadar yedi kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi. Bu yıl da ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla yardımların gerçekleşeceğini söyleyen Açık, “Yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın yardım elini ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Koronavirüs nedeniyle dağıtım yapılacak ülke sayısında azalma olacağını belirten Açık, şunları söyledi: “Bu yıl vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de 81 ilde, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz.”

İhsan Açık

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