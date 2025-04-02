Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Yedi Türk büyüğü kısa filmle anlatılacak

Yedi Türk büyüğü kısa filmle anlatılacak

04:002/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Festivalde, Metehan, Bilge Kağan, Alp Arslan, Alaeddin Keykubat, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan senaryolar yarışacak.
Festivalde, Metehan, Bilge Kağan, Alp Arslan, Alaeddin Keykubat, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan senaryolar yarışacak.

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen “12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali”nde Türk büyüklerinin hayatları ele alınacak. Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Haziran-5 Temmuz’da düzenlenecek etkinlik için tematik senaryo başvuruları 31 Mayıs’a kadar sürecek. “Türk’ün Ataları” alt başlığıyla organize edilen festivalde, Metehan, Bilge Kağan, Alp Arslan, Alaeddin Keykubat, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan senaryolar yarışacak.


#kısa film
#hikaye
#Türk büyüğü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nisan ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? Tarih belli oldu