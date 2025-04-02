Yedi Türk büyüğü kısa filmle anlatılacak

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen “12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali”nde Türk büyüklerinin hayatları ele alınacak. Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Haziran-5 Temmuz’da düzenlenecek etkinlik için tematik senaryo başvuruları 31 Mayıs’a kadar sürecek. “Türk’ün Ataları” alt başlığıyla organize edilen festivalde, Metehan, Bilge Kağan, Alp Arslan, Alaeddin Keykubat, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan senaryolar yarışacak.