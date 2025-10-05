Yeni Şafak
Yeni haftada sağanak yağış uyarısı

08:375/10/2025, Pazar
Hafta sonu batı illerini etkisi altına alan sağanak yağış, yeni haftada yurt geneline yayılıyor. Yağışlar bugün ise Marmara ve Kıyı Ege'de yoğunlaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun batı kesimlerinde bugün sağanak yağış etkisini göstermeye devam edecek.


Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'nun iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor.


Hava sıcaklığı ise batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde normallerin üzerinde seyredecek.

Salı günü batı kesimlerde yoğun sağanak yağış bekleniyor.
Bugün bazı merkezlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Kırklareli 21 derece.

İstanbul 22 derece.

Denizli 24 derece.

İzmir 25 derece.

Adana 32 derece.

Ankara 21 derece.

Sinop 21 derece.

Trabzon 22 derece.

Kars 23 derece.

Diyarbakır 34 derece.

Gaziantep 31 derece

Perşembe günü yağışların yurt geneline yayılması bekleniyor.
