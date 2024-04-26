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Yeni müfredatı birlikte yapalım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağına yönelik görüş ve değerlendirmeler için herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. Tekin, “Üniversiteler, akademisyenler, STK'lar, sendikalar, eğitim alanında çalışan kuruluşlar, herkesi değerlendirmeye bekliyoruz” dedi.

04:00 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 02:25 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yusuf Tekin
Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün kamuoyuyla paylaşılacak olan yeni müfredat taslağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatla ilgili görüş ve önerilerin "https://gorusoneri.meb.gov.tr/" adresinden paylaşılabileceğini bildirdi. Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın paydaşları ya da paydaş olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğuna değinerek şöyle konuştu: "Herkesle ortak çalışmak istiyoruz. Müfredat bir hafta askıda kalacak. Bir haftanın sonunda da modeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edip uygulanmak üzere onaylamış olacağız."

KADEMELİ UYGULANACAK

Bakan Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde uygulanacağını bildirdi: "Hazırladığımız program, her kademenin birinci sınıfında uygulanacak. 4 sınıf düzeyi olan okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda önümüzdeki eylül ayından itibaren yeni programımızı uygulamaya başlamış olacağız."

9 OKURYAZARLIK TÜRÜ BELİRLENDİ

Müfredatta okuryazarlık konusundaki yeniliklerle ilgili bilgi veren Bakan Tekin, bütüncül bir bakış acısıyla hazırlanan müfredattaki konuyu şöyle anlattı: "Bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı, vatandaşlık okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve sanat okuryazarlığı olmak üzere 9 okuryazarlık türü belirledik. Aslında burada kastettiğimiz şey, bilgiye erişim konusunda çocuklarımız zaten yeterince kaynağa sahipler ama o edindikleri bilgiyi doğru okuma anlamında çocuklarımıza biz beceri kazandırmak istiyoruz. Olayın temel felsefesi burada zaten."



#MEB
#Yusuf Tekin
#Eğitim
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