Yeni Şafak’ta nöbet değişimi

Yeni Şafak çatısı altında 8 yılı Genel Yayın Yönetmenliği olmak üzere 25 yıldır Türkiye’nin büyük yürüyüşüne omuz veren İbrahim Karagül, dün görevini Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu’na devretti. Karagül için devir teslim töreni yapıldı. Törene Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu üyeleri Kazım Albayrak, Mesut Albayrak ve İbrahim Karaca, Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca, İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir ve diğer yöneticiler katıldı.

TÜRKİYE’NİN HAMURU

Tören Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karaca’nın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende İbrahim Karagül Yeni Şafak Gazetesi’nde 8 yıl gibi uzun bir süre yayın yönetmenliği yaptığını ifade ederek, “Yayın yönetmenliği zordur, keyiflidir ama zordur. Bizim dönemimiz çok krizli bir dönemdi. Ciddi mücadelelerin yapıldığı bir dönem oldu. Biz o mücadelede vatan ekseni, Türkiye ekseninde pozisyon aldık. Bunu Yeni Şafak’ta yapabilmek önemli, bunu başka bir yerde yapamazdık” dedi. Karagül şunları söyledi: “Burası Türkiye’nin hamurudur. Türkiye’nin siyasi genetiğinin önemli merkezlerinden bir tanesidir. Albayrak Yayın Grubu tüm aile hepsi birlikte bu mücadeleye çok destek verdi, ön saflarında yer aldı. Yayın yönetmenliğim döneminde hepsinden büyük destek ve anlayış gördüm. Ortak bir mücadele olarak gördüm. Bir iş olarak görmedim, bir yayın yönetmenliği, pozisyon olarak görmedim. Hem bir aile, hem de bir dava mücadele karargâhı olarak gördüm. Bundan da hiç sapmamaya çalıştım.”

DESTEĞE DEVAM

“Yayın yönetmenliğim sırasında bir Türkiye davası verdiğimiz için yıpratıcı bir süreç yaşadık. Benden sonra da devam edecek. Hüseyin Likoğlu muhabirliğe bile burada başlamış bir arkadaş. Buranın hamuruyla yetişmiş bir arkadaş. Yine Yeni Şafak bünyesindeki ekip de öyle. Hüseyin’in ve yeni ekibin gazeteyi daha iyi noktalara taşıyacağını umuyorum. Arkadaşlar onu destekleyeceklerdir, biz de dışarıdan desteklemeye devam edeceğiz. Bize düşen bir şey olursa tereddütsüz yapacağız.”

REKLAM

TANIK OLDUK, UĞRAŞTIK

Ahmet Albayrak ile çok şey paylaştıklarını aktaran Karagül, “Bir abi, bir baba gibiydi, iş ilişkisi asla değildi. Aileyle de ilişkim iş ilişkisi değildi. Çok şeylere tanık olduk, beraber kafa yorduk, uğraştık didindik. Sıkıntılara da birlikte göğüs gerdik. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Yazılarımla Yeni Şafak’a devam edeceğim, inşallah hepimiz için hayırlısı olur.” Ahmet Albayrak ve Kazım Albayrak, İbrahim Karagül’e plaket hediye etti.

Çok güzel hizmetler verdi

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, “Albayrak Medya Grubu’nun lokomotifi olan Yeni Şafak Gazetesi’nin başında bulunan İbrahim Karagül kardeşimiz, bayrak değişimi yapıp başka bir arkadaşa görevi devrediyor. Bu nedenle burada toplandık. İbrahim Bey kardeşimiz 25 yıldır Yeni Şafak’ta, bizler 23 yıldır buradayız. Kendisi bizden de eskidir. Bugüne kadar başarılı çalışmalar yaptı. 25 yılın 8 yılını genel yayın yönetmeni olarak sürdürdü. 8 yıl içinde çok güzel hizmetler verdi. Bu 8 yıl içinde Gezi olayları, 17-25Aralık, 15 Temmuz gibi büyük ihanetlerle karşılaştık. Olaylar esnasında ekip olarak ciddi bir şekilde direnç gösterdik, milleti memleketi savunduk. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz. İbrahim Bey kardeşimiz Yeni Şafak’taki yazılarına devam edecek. Hüseyin Likoğlu’na da yeni görevinde başarılar diliyoruz. Albayrak ailesi olarak kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.