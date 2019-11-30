Yeşilcam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: Hastanede rehin kaldık

“Ünlü oyuncular, usta yönetmenler, cesur sorular! Ama'lar, keşke'ler, şimdi olsa'lar” sloganıyla TVNET ekranlarında yayınlanan ‘Sormazsam Olmaz’ programı, birbirinden renkli konuklarıyla devam ediyor. Suat Köçer’in sorularını yanıtlayan Yeşilcam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ve hayat arkadaşı Selim Soydan, samimi itiraflarda bulunup çok özel açıklamalar yaptı.

Eşinin gözlerinin içine bakarak şark söyledi

Koçyiğit eşi ile olan ortak şarkıları olan ‘Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı” şarkısını Selim Soydan'ın gözlerinin içine bakarak söyledikten sonra şarkının hikayesini şu şekilde anlattı: “Annem evlenmeme izin vermez diye düşünüyorum ben. Selim de evlenmek istiyor. Bir gün buluştuğumuz zaman arabada da radyo şu şarkı çalıyordu. 'Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı? Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile, mahşerde buluşuruz.' O günden sonra bizim şarkımız oldu.”

Türk insanının en değerli özelliği aile

Eşi için Türkiye’nin en önemli futbolcularından biri diyen Koçyiğit, “Birimiz de Türkiye’nin en önemli sinema oyuncularından biri. 'İkimizin de şöhreti çok ama Gülşah'ı dünyaya getirdiğimde beş kuruş paramız yok, hastanede rehin kaldık'' dedi.

Eşi Soydan ise ‘Oralara girme’ demesine rağmen Koçyiğt, anlatmaya şu şekilde devam etti: “Selim’in Fenerbahçe’den bir alacak durumu vardı. Onu alamıyor. Ben yapım şirketimden alacağım, alamıyorum. Böyle kıvranıyoruz. Bir gün geçti, iki gün geçti. Normal doğum yaptım aslında. İki günde çıkabilirdim hastaneden. Gelenler gidenler, arayanlar soranlar, çiçekler hediyeler derken en sonunda hallettik. Allah rahmet eylesin kayınpederime müracaat ettik, durumu anlattık. O da yardım etti.

REKLAM

Birçok ailede oluyordur böyle şeyler ama biz güzel bir anı olarak hatırlıyoruz şu an. Bu aile dayanışması. Türk insanının en değerli özelliği aile” ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit'in konuk olduğu Sormasan Olmaz programını kaçıranlar, bu akşam tekrarını izleyebilirler.

Ünlü oyuncular, usta yönetmenler, cesur sorular!Ama'lar, keşke'ler, şimdi olsa'lar.@suatkocer ile #SormasamOlmaz'ın bu haftaki konuğu Hülya Koçyiğit ve eşi Selim SoydanKaçıranlar, tekrar izlemek isteyenler için #SormasamOlmaz bugün 19.45'te #TVNET'te. pic.twitter.com/p29paDSoJ6

— TVNET (@tvnet) November 30, 2019

HAYAT Hülya Koçyiğit'in kırılan ayağı çürümeye başladı