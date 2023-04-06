Yetim Vakfı'ndan 'Dünya Yetimler Günü' mesajı

Dünya Yetimler Günü’nün hepimize hatırlattığı bir şey daha var: Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasınlar, bu çocukların ruhsal hayatlarında çok önemli bir rol oynayan sevginin, şefkatin, güvenin temininden hepimiz sorumluyuz. Keza korunmalarından, eğitimlerinden, sağlıklarından... Eğer dünyanın bir ucunda silah altına alınan çocukların varlığını duyduysak, artık bu durumdan sorumluyuz ki 30’u aşkın ülkede 300 binden fazla çocuk asker bulunmaktadır. Kamplara kapatılan çocukların meçhul geleceğinden ki Doğu Türkistan’da 3 milyonu aşkın çocuk yatılı okul ve yetimhane adı altında çocuk toplama kamplarında soykırım uygulamalarına maruz kalmaktadır. Açlıktan hayatlarını kaybeden çocukların ıstırabından ki her gün 22 bin çocuk yoksulluk ve buna bağlı nedenlerle vefat etmektedir. Gecenin karanlığında bir karton üzerine kıvrılan çocukların gördüğü kâbuslardan ki 100 milyonu aşkın çocuk bu durumdadır. Yetişkin insan muamelesi görerek saatlerce çalıştırılan çocukların sırtındaki terden ki 200 milyonu aşkın çocuk işçi bulunmaktadır. Tek tek her birinden sorumluyuz. Ve tekrar söylemek gerekirse, Dünya Yetimler Günü, bize bu sorumluluklarımızı hatırlatması açısından, senede bir kez değil, mana itibariyle her gün ifa edilmesi gereken önemli bir gündür. ''