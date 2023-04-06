Yetim Vakfı'ndan 'Dünya Yetimler Günü' mesajı

Yetim Vakfı, Yetimler Günü için açıklamalarda bulundu.
Ramazan Ayının 15'inci günü münasebetiyle Yetimler Vakfı tarafından "Dünya Yetimler Günü"ne ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Yetimler Vakfı başkanı Murat Yılmaz yaptı.
''Biz istiyoruz ki her çocuk sevgi ve şefkatle büyüsün''
''Biz istiyoruz ki her çocuk sevgi ve şefkatle büyüsün''
Ramazan ayının 15'inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak kutlandığını ve tüm insanlığa emanet olan çocukların dünyaya sevgiyi, şefkati, merhameti hatırlattığı günü anımsatan Yılmaz,
''Çocuklar gözlerimizin nurudur. İsteriz ki; sevgi ve şefkat görsünler, ilgi ve muhabbetle büyüsün, hiçbir şeyden mahrum olmasınlar. Her zaman gülsünler, neşe kaynağı olsunlar. Her çocuğun; eğitim alabilmesi, sağlık ve sosyal imkânlardan faydalanabilmesi, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmesi, anne babasıyla ve yakınlarıyla yaşayabilmesi, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olması, akranlarıyla koşup oynayabilmesi, ailesinin maddî-manevî bütün imkânlarından istifade edebilmesi en doğal hakkıdır''
şeklinde konuştu.
Dünya üzerinde her dört çocuktan biri savaş ve felaket bölgesinde yaşıyor
Dünya üzerinde her dört çocuktan biri savaş ve felaket bölgesinde yaşıyor
Yıllar önce ilk adımı atılan Çocuk Hakları Sözleşmesinden ve bu haklardan yararlanamayan çocuklardan bahseden Yılmaz,
''1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk hakları ve dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu korunma haklarının yanında her türlü ihmal ve istismara karşı dokunulmazlığın kanunlarla sağlanmasını kapsamaktadır. Ancak ne var ki çocukların çoğu bu tabii haklarından ve onlar adına temenni ettiğimiz güzel hayattan nasiplenemiyorlar. Çünkü dünya üzerinde her dört çocuktan biri savaş, çatışma ve felaketlerden etkilenen ülkelerden birinde yaşarken, 1 milyar çocuk çok boyutlu yoksullukla yüz yüzedir. 200 milyona yakın çocuğun çalışmak zorunda kaldığı dünyada, sayıları 80 milyona varan mültecilerin yarısını da yine çocuklar oluşturmaktadır. Bu başlıklara dahil olan çocukların önemli bir kısmı da sosyal yetimler olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde bakıldığında 2.5 milyarlık dünya çocuk nüfusunun % 40’ını oluşturan 1 milyar çocuğun yetim statüsünde olduğunu söyleyebiliriz.''
ifadelerini kullandı.
Yetimler Günü için bir araya gelindi
Yetimler Günü için bir araya gelindi
Erken yaşta birey olmak zorunda kalan ve zor şartlar altında yaşayan çocuklar için yoğun çalışma yürüten Yetim Vakfı, her sene Ramazan'ın 15. gününe özellikle önem veriyor. Yetim Vakfı Başkanı Yılmaz,
''Yetim ve öksüz çocuklarımızın yarıya yakını bir aile veya kurum koruması olmadan sokaklarda yaşamakta. Dolayısıyla birçok sorunla tek başlarına mücadele etmek zorundalar. Belki çoğumuzun sadece ekranlardan duyduğu savaş ve çatışmalar, dilencilik şebekeleri, organ ve fuhuş mafyaları, çocuk işçiliği, çocuk askerliği, madde bağımlılığı gibi sorunlarla onlar hayatları boyunca mücadele etmek zorundalar. Her yıl milyonlarca çocuk kaçırılıyor, kayboluyor veya ailesi tarafından terk ediliyor. Bu çocuklar ilk olarak açlık, yoksulluk, hastalık gibi zorluklarla yüz yüze kalıyor. Ve bu sorunlar onların sadece fiziksel ve psikolojik sağlıklarını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki hayatlarını ve başarılarını da engelliyor.
Bu manada Dünya Yetimler Günü’nün amacı, yetim çocukların da diğer çocuklar gibi hak ettiği hayatı yaşaması gerektiğine dair bir farkındalık oluşturmaktır. Bunun yanı sıra bireyleri, toplumları, sivil toplum kuruluşlarını ve devletleri harekete geçirip uygulanabilir projeler hayata geçirmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede İİT bünyesinde üye ülkelerin katılımlarıyla bir “Yetim Çocuklar Konseyi” oluşturulmalı, çocuklarımız yakinen takip edilmelidir. Mesela sayıları 9 milyona varan yetimhane çocukları takip edilmelidir.
Dünya Yetimler Günü’nün hepimize hatırlattığı bir şey daha var: Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasınlar, bu çocukların ruhsal hayatlarında çok önemli bir rol oynayan sevginin, şefkatin, güvenin temininden hepimiz sorumluyuz. Keza korunmalarından, eğitimlerinden, sağlıklarından... Eğer dünyanın bir ucunda silah altına alınan çocukların varlığını duyduysak, artık bu durumdan sorumluyuz ki 30’u aşkın ülkede 300 binden fazla çocuk asker bulunmaktadır. Kamplara kapatılan çocukların meçhul geleceğinden ki Doğu Türkistan’da 3 milyonu aşkın çocuk yatılı okul ve yetimhane adı altında çocuk toplama kamplarında soykırım uygulamalarına maruz kalmaktadır. Açlıktan hayatlarını kaybeden çocukların ıstırabından ki her gün 22 bin çocuk yoksulluk ve buna bağlı nedenlerle vefat etmektedir. Gecenin karanlığında bir karton üzerine kıvrılan çocukların gördüğü kâbuslardan ki 100 milyonu aşkın çocuk bu durumdadır. Yetişkin insan muamelesi görerek saatlerce çalıştırılan çocukların sırtındaki terden ki 200 milyonu aşkın çocuk işçi bulunmaktadır. Tek tek her birinden sorumluyuz. Ve tekrar söylemek gerekirse, Dünya Yetimler Günü, bize bu sorumluluklarımızı hatırlatması açısından, senede bir kez değil, mana itibariyle her gün ifa edilmesi gereken önemli bir gündür. ''
Depremzede çocukları unutmadılar
Depremzede çocukları unutmadılar
Her yetime koşarak yetiştikleri gibi, depremin ilk anından itibaren bölgede olan Yetim Vakfı, Ramazan'da da bölge iftarlarıyla alanda çalışmalarını yürütüyor. Yılmaz,
''Bu önemli günde deprem bölgesi çocuklarımızı da anmak isteriz. Malumunuz olduğu üzere 2 ay önce bugün Kahramanmaraş merkezli yaşamış olduğumuz deprem felaketi neticesinde 100 bin kilometrekarelik bir alan, 11 ilimiz ve 4,5 milyonu çocuk olmak üzere 15 milyondan fazla vatandaşımız etkilendi. Enkaz altında vefat eden çocuklarımız olduğu gibi ebeveynlerini kaybederek yetim ve öksüz kalan çocuklarımızın sayıları da az değildir. Bununla birlikte koruyucu aile olabilmek için Aile Bakanlığına yapılan 350 bin başvuru çocuklarımıza sahip çıkma anlamında oldukça manidardır. Yetim Vakfı olarak bizler de acil insani yardımlar ve psiko-sosyal destek anlamında ilk günden beri deprem bölgelerinde yaraları sarmaya devam ediyoruz. Bugün de Dünya Yetimler Günü olması hasebiyle 5 deprem bölgesinde Şehrime Şenlik Geldi etkinlikleri ile çocuklarımızla bir arada olacak, onları çeşitli hediyelerle sevindireceğiz. İftar sofralarımızın başkonukları da yine çocuklarımız olacak.''
Yılmaz, konuşmasına son olarak şunları ekledi: ''
Ramazan ayının kalplerimizi yumuşatması; dünya üzerindeki çatışmaların, kavgaların, soykırımların, hastalıkların, afetlerin son bulması ve çocukların sokağa sadece oynamak, eğlenmek ve çocukluğunu yaşamak için çıkmasını temenni ediyoruz.
Yetim Vakfı olarak yeryüzündeki her yetim, mağdur, muhtaç veya mazlum çocuğun sorumluluğunu dünyaya yeniden hatırlatan Dünya Yetimler Günü’ne ayrı bir değer atfediyor ve kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz. ''
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1 saat önce