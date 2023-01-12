Hayat YHTler yarı yıl tatilinde ek sefer yapacak
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YHT'ler yarı yıl tatilinde ek sefer yapacak

Yarı yıl tatili nedeniyle artan taleplerin karşılanması amacıyla Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında ilave YHT seferleri konuldu. Ek seferlerle birlikte toplam 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.

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Haber Merkezi AA
YHTler yarı yıl tatilinde ek sefer yapacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarı yıl tatili nedeniyle artan talepleri karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında ilave YHT seferlerinin konulduğunu açıkladı ve ek seferlerle toplam 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacağına dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl yarıyıl tatilinin 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacağı hatırlatıldı.

TOPLAM 7 BİN 152 YOLCUK APASİTESİ

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, yarıyıl tatili nedeniyle artan talepleri karşılamak amacıyla 21 ve 22 Ocak, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek YHT seferleri koydu.

İlave seferler, Ankara-İstanbul için, Ankara’dan 10.15’ te, İstanbul’dan 17.10’da, Ankara-Konya için ise Ankara’ dan 10.30’da, Konya’dan ise 13.10’ da hareket edecek.

Toplam 16 ek seferle birlikte 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.

Açıklamada, "Halen Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak 24 seferle günde ortalama 12 bin 500 yolcu, Ankara-Konya ve Ankara-Konya Karaman arasında günde 14 sefer ortalama 5 bin 100 yolcu seyahat ediyor. Konvansiyonel hatlarda da gelen talep doğrultusunda kapasite artışı sağlanacaktır" denildi.

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