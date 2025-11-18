Yıldırım Gürses vefatının 25. yılında kabri başında anıldı

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından kurucu başkan Gürses'i anmak üzere düzenlenen törene, MESAM Başkanı Recep Ergül, Başkan Yardımcısı Hakan Sarıca, birliğin yönetim kurulu üyeleri ile sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı.





Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların edildiği törende, Gürses'in yanı sıra Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar da anıldı.





Recep Ergül, törende yaptığı konuşmada, Gürses'in hem Türk müziğine hem de eser sahiplerinin hak mücadelesine bıraktığı mirasın bugün hala yol gösterici olduğunu belirterek, "Kurucu başkanımız Yıldırım Gürses'in değerli evladı, kardeşim, dostum Beyazıt Gürses'in bu geleneği kendi hesabına da sürdürecek olması ayrı bir güzellik. Biz bu geleneği 4 yıl önce başlattık, büyüklerimizi mezarları başında anıyoruz. Ölümsüz eserler bu yüzden var. Bu büyük isimler, yüzyıllar boyunca da anılmaya devam edecek." dedi.





Sanatçının oğlu ve MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Beyazıt Gürses de bu buluşmaların kendisi için büyük bir anlam taşıdığını dile getirerek, "Bu saatlerde burada olmak, böyle bir anmada yer almak, hem duygulandırıyor hem de sorumluluk yüklüyor. Bu geleneğe yıllardır emek veriyorum. Meslekte 10 yılımı geride bırakırken, bu yolculuktaki her adımın ayrı bir kıymeti var. İnşallah babamın müzik mirasını, onun çizgisini ve değerlerini sizlerle birlikte daha ileriye taşımak nasip olur. Hep beraber, aynı gönülle, aynı inançla..." ifadelerini kullandı.









DAİMA GÖNÜLLERDE YAŞAYACAK BİR DEĞER





Sanatçı Amir Ateş ise yaptığı açıklamada, Gürses'in anlatılması biraz zor bir değer olduğunu vurgulayarak, "Vatanperver, dindar, çocukluğundan vefatına kadar sanatından hiç uzaklaşmayan biriydi. Bir taraftan sanat bir taraftan vatanperverliği bir taraftan da fevkalade bir mutfak aşkı, bilgisi vardı. En önde gelen restoranlara yemek tariflerinde bulunurdu." değerlendirmesinde bulundu.





Yıldırım Gürses'in hitabeti ve şairliğiyle de yabana atılacak bir insan olmadığına işaret eden Ateş, "Her şeyden önce bana karşı anlatılmaz bir ilgisi, sevgisi, muhabbeti vardı. Bensiz neredeyse su içmez, yemek yemezdi son zamanlarda. Gece, gündüz uyku uyutmazdı bana. Bıraktığı fevkalade eserler, sevgi, saygı, anlayışı ve muhabbetiyle daima gönüllerde yaşayacak bir değerdir." diye konuştu.





Türk müziğine 400'e yakın beste kazandıran, kariyeri boyunca 500'den fazla ödül alan ve 30'a yakın albüme imza atan usta sanatçı Yıldırım Gürses, 18 Kasım 2000'de 62 yaşındayken hayatını kaybetmişti.



