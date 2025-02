Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker anlattı: Balık tuttunuz mu hiç okyanusta

"Ne şanslıyız ki THY İstanbul'dan dünyanın neredeyse her yerine uçuyor"

"Ne şanslıyız ki THY İstanbul'dan dünyanın neredeyse her yerine uçuyor"

10 Ocak Cuma günü güzel İstanbul’umuzu geride bırakarak yolculuğumuza ilk adımımızı attık. 11 sene önce de bir ABD seyahatinin uzantısı olarak Panama’ya kaçabilmiştik. O tarihte grup başkanlarımızdan Jim Zaza bize eşlik etmişti. Tadı damağımızda kalan iki buçuk gün geçirmiştik. pladis CEO’muz Salman Amin’in oğlunun evlenmesini de vesile ederek bu sefer bu seyahati çok da alışık olmadığımız şekilde bir haftaya uzatarak yola revan olduk. Efendim seyahati özel kılan, gidilen yerler kadar kiminle gittiğimizdir. Biz yola kuzenimiz Selim İman, mimar iş arkadaşımız Sinan Kuran ki kendisinin Türkiye’de balık yarışmalarında birincilikleri var, dayım Murat ve bir zamanlar Instagram’da Balıkçı Kral olarak boy gösteren bendeniz Ali hep birlikte Türk Hava Yolları’nın doğrudan Panama uçuşuna dahil olduk. Ne şanslıyız; THY şehrimiz İstanbul’dan neredeyse dünyanın her yerine uçuyor. Yabancılar bile bundan yararlanmak için seyahatlerine İstanbul’dan başlamayı tercih ediyorlar.

Gün boyu süren yolculuk Batı’ya doğru uçtuğumuz için gün ışığından istifade ederken Murat dayım yazılarıyla meşgul oldu, bir iki film izledik, iki öğün yemek yedik. Her birimiz evimizdeymişçesine keyifli bir yolculuk ile Panama’ya ulaştık. Pasaport ve bagaj işlemlerine Tropic Star Lodge tesisinin elamanları yardımcı oldular.

Panama City’de old city’nin göbeğinde yer alan otelimiz Sofitel, hem şehrin siluetine hem de denize nazır, diğer tarafında da yeni şehir merkezine karşı güzel bir odada bir gecelik dinlenme olacak şekilde konaklama fırsatı yakaladık. Panama’da ve genel olarak Güney Amerika’da sivil havacılık oldukça yaygın, bunun güzel bir örneği olan pırpır bir uçağa binerek serüvenimize başladık.

Havanın açık ve güneşli olması sayesinde yolculuk esnasında Panama’nın yeşil kıyılarının tadını çıkardık. Bu 45 dakika süren uçuşun sonunda sağ, sol kanat hareketleriyle ağaçların tepelerini sıyırarak vadinin içinde yetenekli pilotlarımız sayesinde pisti pas geçmeden son dakikada zorlu bir iniş gerçekleştirdik. Pist zaten çok kısa, ancak uygun hava koşullarında inilip ve kalkılıyor. Bulunduğumuz bölge tropik bir iklime sahip olduğundan her gün bölgenin üstü bulutlarla kaplanıyor ve günün farklı zamanlarında yağmur yağıyor.

Panama’nın az ve çok yağışlı olmak üzere iki farklı sezonu var. Hava sıcaklığı genelde 28-30 derece civarında ve rutubetli. Uçağımızın tekerleri piste değdiğinde öğlen olmuştu ve otelde bizi çok güzel ikramlarla karşıladılar, dünyanın en güzel tropik meyvelerini tattık. Bizim için egzotik olan meyveler burada her yerde maşallah bol; tuhaf olan elma, portakal gibi bizde bol olan meyvelerin burada egzotik meyve sayılması:).

Burada hayat doğanın kendi akışında seyrediyor ve ulaşım imkanları da oldukça kısıtlı dolayısıyla günün akışı içerisinde her şey için önceden ciddi bir organizasyon gerekiyor. Yaklaşık 40-50 kişi kadar misafir teknelere dağılıyor ve misafirlerden balığa çıkacakları tekne için, bir haftalık, öğlen kumanyası isteklerini bildirmeleri isteniyor.

Yemek seçim sistemi sorunsuz işledi, hiçbir karmaşa yaşanmadan her defasında verilen listeden tercih ettiğimiz sandviç ve içeceklerimize ulaşabildik. Denizde de çok efor harcadığımızdan olacak yemeklerimizi iştah ile sildik, süpürdük. Aynı zamanda güzel bir uygulamaları daha var, o da akşam yemekleri de sabah kahvaltıda dağıtılan aynı menüden seçiliyor. Böylece açık büfe gibi yemek israfına neden olabilecek bir opsiyon yok. Sipariş verip pişmesini bekleme süreniz olmuyor, tam saatinde yemekler hazır bir biçimde herkesin önüne geliyor. Bence sürdürülebilirlik ve yemek israfı konusunda güzel bir adet. Sadece ilk gecenin şerefine akşam yemeği açık büfe düzenlendi. Diğer günlerde ise hepimiz sabahtan doldurduğumuz menü kartlarımızla akşamki tercihlerimizi yapmış olduk. İlk günkü akşam yemeğindeyse ufak bir hoş geldiniz açılışından sonra, dünyanın farklı yörelerinden gelen misafirler için hazırlanmış gayet tatminkar ama aşırıya kaçmayan, farklı opsiyonlar sunan bir açık büfeyle ağırlandık. Yemekleri hazırlayan şefimiz oldukça yetenekli olsa da tatlı konusunda Türk tatlılarını arar durumdaydık. Herhalde dünyada çok az ulus, tatlı konusunda Türk şeflerimiz kadar yeteneklidir.

Açık büfeden sonra, kahvelerimizi içmemize rağmen çok gecikmeden, zaman farkının avantajını kullanarak erkenden yattık. Akşamları saat 10’dan sonraya dayanabilen arkadaşlara kahraman gözüyle bakıyorduk. Bu kadar erken yatınca da ekibin geneli sabah 3-4 gibi ayakta oluyordu. Murat dayım ise her sabah aynı rutini takip etti; 5:30 da kalkış, duş alış, 5:45’te sabah kahvesini içerek kahvaltı için restorana yürümeye başlamak…

Tabii İstanbul’da çoktan sabah olmuş, hatta atı alan Üsküdar’ı geçmiş oluyordu. Malum bizim Yıldız Holding de Üsküdar’da olduğundan hızlıca evi aradıktan sonra işleri takip etmek için mesajlarımı ve maillerimi kontrol ediyordum. İnternet bağlantılarımızda oldukça sağlıklıydı. Tatil köyünün her tarafında wifi ile rahatlıkla iletişim kurabiliyorduk. Tek problem kamptaki beş altı farklı lokasyondaki wifi şifrelerinin birbirinden farklı olmasıydı, hepsini alıp girene kadar şifrelerin peşinde baya bir koşturduk. Uyandıktan sonra tekneye binene kadar halledebildiğimiz her şeyi halletmek gerekiyordu, çünkü denizde internet, telefon çekmiyordu.

Her gün tekneye vardığımızda ekibi selamladıktan sonra, kumanyayı kontrol edip yola çıkıyorduk. 4-5 mil açıldıktan sonra 70-80 metre derinlikte canlı yem avlıyorduk. Daha sonra 12 mil daha ilerleyerek okyanusun 150-200 metre derinliğe ulaştığı bölgede balık avı bölgesine varıyorduk. Aslında sonardan balık sürülerini de takip ediyorlar. Ama genelde önceki tecrübelerine göre tespit ettikleri rotalarda ilerliyorlar. Dönüşte heyecanla beklenen ise yapılan avı tarif eden tekneye çektikleri bayraklar.

Biz 4 kişi olduğumuz için 2li ekiplere ayrıldık. Böylece sürekli takım değiştirerek herkes her teknede yer almış oldu, yani şansımızı teknelere dağıtmış olduk. Fakat dağılımda bir hata olmalı ki Daytripper isimli teknede değişmeyen tek kişi dayım oldu 😊. İkinci günden itibaren Daytripper ile birinciliğe oturduk, diğer teknemiz Hawaii sonuncu olarak ipi göğüsledi. Yani baştan ve sondan birinciliği kimseye kaptırmadık 😊. Teknelerdeki bütün olta donanımları gayet iyi markalar, her hafta olta çıkrıklarındaki misinalar yıpranmaya karşı yenilenmekte, zira yakalanan balıklar oldukça büyük ve mücadeleci.

Biraz Panama (*) ve yaptığımızı balık avcılığı hakkında bilgi vereyim. Ocak ayı kılıç balığı avı için Panama’da sezonun en uygun zamanı. Panama’da, Pasifik Okyanusu’nda balıkçılık için en iyi lokasyon da Tropic Star Lodge. Yıl içinde en verimli dönemlerse Ocak Şubat kılıç balığı (marlin) avı; Mayıs, inshore denilen kıyı balıkçılığı; Ağustos’ta ise orkinos avı zamanı. Biraz daha açmak gerekirse; pelajik (**) olarak göç eden balıklar, yemleri ve kıyıları takip edip okyanusu arşınlarlar. Mayıs ayında akıntıların değişmesi, suların biraz daha soğumasıyla derinde yaşayan dip balıkları kıyılara gelir ve inshore fishing yapılır. Bizim yaptığımız ise kıyıdan 20 mil açılarak offshore fishing oluyor. Ağustos, Eylül aylarında ise koca gövdeli orkinoslar diğer sürülerin içinde zıplayarak bir beslenme çılgınlığı yaşarlar; oltaya gelişleri belgesellere konu olur. Bu lokasyonda her mevsim değişik balıklarla tanışmak mümkün. Biz de bulunduğumuz haftanın hakkını verdik. 60 yıllık bir geçmişe sahip olan, ünlü balık avcılığı tesisi Tropic Star Lodge’da, daha önceki rekor 104 kılıç balığı (marlin), 15 tekne bir hafta içerisinde 179 balık yakaladık ve bıraktık. Bu balıkların tadı hakkında maalesef yorum yapamayacağım, çünkü burada katı kurallar geçerli, sportif balıkçılık kuralları, yani hayvana hiçbir zarar vermeden tekrar denize salma gerekiyor. Hatıralarımızda kalan tadı değil, eşsiz yakalama süreci anıları oldu.

Yukarıda bahsettiğim üzere her sabah teknelerle hızla koyu terk ederken yakındaki bir ada civarında yemlerimizi tuttuk. Yemlerimiz; orkinos, torik, kendileri zaten 3,5 kilo gelen balıklardı. Bir seferinde oltamıza 15 kiloluk bir orkinos takılınca, beklentimiz o olmadığı için elimizdeki ince takımlarla bizi oldukça uğraştırdı. Her gün 8-10 tane canlı yemi yarım saat içerisinde tutup sonraki yarım saatte hızla açığa doğru yol aldık. Kıyıda yeteri kadar yem bulamadığımız günlerde ise yaklaşık 10 mil açıkta bir denizaltı resifinde (***) kümelenen yem balıklarını yemek için toplanan bizim tombikleri (orkinos) ve torikleri bulma fırsatımız oluyordu. Sanki her gün randevulaşmışlar gibi bir araya geliyorlar, küçük yem balıkları su üstünde zıplarken torikler, orkinoslar ve hatta kuşlar bunları yakalamanın peşindeydi.