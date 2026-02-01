Yeni Şafak
Yıldız Tilbe'ye 'parayı aldı sözünde durmadı' suçlaması: Avukatı jet hızıyla iddialara cevap verdi

Yıldız Tilbe'ye 'parayı aldı sözünde durmadı' suçlaması: Avukatı jet hızıyla iddialara cevap verdi

1/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Yıldız Tilbe
Yıldız Tilbe

Azerbaycanlı şarkıcı Vefa Şerifova, düet yapmak için Yıldız Tilbe'ye 100 bin dolar ödediğini fakat ünlü sanatçının sözünde durmadığını iddia etmişti. Tilbe'nin avukatından çıkan iddialarla ilgili açıklama geldi.

Azerbaycanlı şarkıcı Vefa Şerifo düet için Yıldız Tilbe'ye 100 bin dolar ödediğini öne sürmüştü. Ünlü şarkıcının parayı aldığı fakat düet sözünü yerine getirmediği belirten Şerifova sosyal medyada gündem oldu.

TİLBE'NİN AVUKATINDAN JET YANIT GELDİ

Bu iddiaların ardından Yıldız Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak, açıklamada bulundu.

"Müvekkilimiz Sayın Yıldız Tilbe hakkında, Azerbaycanlı şarkıcı Vefa Şerifova tarafından görsel ve yazılı basına yansıyan gerçek dışı, asılsız, haksız, son derece uygunsuz itham ve isnadlarla oluşturulmuş, kişinin kendi reklamını ve popülaritesini amaçlayan televizyon programı ve sosyal medya paylaşımı üzerine bu basın açıklaması zaruri olmuştur. Sayın Yıldız Tilbe ile birlikte düet yapmak üzere 100 bin dolar ödeme yaptığını, Sayın Tilbe'nin parayı aldığı halde düet yapmaktan vazgeçtiğini, kendisini zor durumda bıraktığını beyan eden bu kişiyle ünlü sanatçımızın hiçbir iletişimi, paylaşımı, işbirliği, görüşmesi olmamıştır. Uydurulmuş, güdümlü, hukuka aykırı, kişinin itibar ve şöhretini kötü amaçlı bir şekilde hedefleyen, en önemlisi suç teşkil eden bu durum yasal işlemlere konu edilecektir. Sayın kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunarız. Saygılarımızla."



