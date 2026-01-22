Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: Tam 13 milyon liralık bağış yaptı

Yıldız Tilbe, Gazze'deki Filistinli aileler için 300 bin dolarlık bağışta bulundu. Tilbe, ayrıca çadır kentlerdeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla Gazze yararına konser verecek.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, Gazze halkı için büyük bir yardımda bulundu. Bir derneğin Gazze'de yürüttüğü çadır kent projesine destek olan Tilbe, 300 bin dolar yani yaklaşık 13 milyon liralık bağış yaptı.
Tilbe, bu yardıma ek olarak, çadır kentlerdeki Filistinlilerin günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gazze yararına konser düzenleyeceğini de açıkladı.
Kudüs Gönüllüleri Derneği, Yıldız Tilbe'nin bu cömert katkısını sosyal medya üzerinden duyururken, sanatçı konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"İyi ki varsınız. Her şey Allah rızası için olsun. Bizler de sizler sayesinde bazı yerlere ulaşabiliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ederim."
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz yıl ramazan ayında 4 bin kişiye iftar vermişti.