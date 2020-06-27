YKS adaylarına sorulan Mabel Matiz sorusu gündem oldu

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün saat 10.15’te başladı ve 165 dakikada tamamlandı.

Sınavın sona ermesi sonrası öğrenciler sınavda sorulan sorular ile cevaplarını araştırmaya başladı.

Sosyal medyada YKS soruları gündem oldu

Sınavda ter döken adaylar, YKS sonrası sosyal medya hesaplarından Türkçe, matematik ve sosyal bilimler soruları üzerinde fikir alışverişinde bulunup, sınavın zorluk derecesini tartışıyor.

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Mabel Matiz sorusu dikkat çekti

TYT Türkçe testinde öğrencilere ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in içinde olduğu bir soru soruldu. Soruda Mabel Matiz 'in şarkıları yorumlaması hakkında bir paragrafa yer verildi. Sosyal medyada özellikle Türkçe paragraflarından biri olan Mabel Matiz sorusu konuşuluyor. Mabel Matiz'in şarkılarından birinin sorulduğu soru üzerine pek çok kullanıcı yorumda bulundu.

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Mabel Matiz'in Fırtınadayım şarkısı soruldu

Sadece Mabel Matiz’in “Fırtınadayım” şarkısının bir sözüne yer verilerek ne ifade ettiği soruldu. Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cümlesinde anlatılmak istenen nedir? diye bir soru soruldu.

Soruda geçen “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz’in “Fırtınadayım” şarkısında yer alıyor.

Yapılan yorumlarda öğrencilerin bu soruyu anlamakta güçlük yaşadığı görülüyor.

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