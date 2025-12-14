Yeni Şafak
Yolunu şaşıran vaşak Torul ilçe merkezine indi

18:4414/12/2025, Pazar
IHA
Dağlık alandan inen vaşak ilçe merkezine indi
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dağlık alandan indiği değerlendirilen vaşak vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Torul ilçe merkezinde yolunu şaşıran yavruluktan çıkmış vaşak, bir evin önüne kadar geldi.


Torul ilçe merkezinde yaşanan olayda, dağlık alandan indiği değerlendirilen vaşak bir vatandaşın evinin önünde görüldü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, kapısının önünde vaşağı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.


Kısa süre çevrede duran vaşak, insanların fark edip yaklaşması üzerine geldiği istikamete doğru hızla uzaklaştı.



#Gümüşhane
#Vaşak
#Hayvan
