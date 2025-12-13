Patnos’ta hayvan yüklü tır devrildi: 10 küçükbaş telef oldu

Patnos’un Değirmendüzü köyü civarında meydana gelen kazada, küçükbaş hayvan yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan 10 hayvan olay yerinde telef oldu.
Kazada sağ kurtulan diğer hayvanlar ise olay yerine çağrılan başka bir araca nakledildi. Kaza nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, tırın kaldırılmasıyla normale döndü. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.