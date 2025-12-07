Ağrı’da kaybolan altın bilekliği jandarma personeli teslim etti

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kaybolan altın bileklik, bulan kişinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine jandarma personeli tarafından sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Mesut Bilgiç’in eşi kendisine ait altın bilekliğini kaybedince aile büyük üzüntü yaşadı. Kaybın duyurulması sonrası sevindirici haber kısa sürede geldi. Bilekliği bulan kişinin konuyu jandarma ekiplerine iletmesi üzerine, Patnos Jandarma Komando Tugayı’nda görevli personel Alperen Çevik, bilekliği teslim alarak sahibine ulaştırdı.
Bilekliğin yeniden bulunması, ailede büyük sevince neden olurken, gösterdiği duyarlılık nedeniyle jandarma personeli Alperen Çevik’e teşekkür edildi.