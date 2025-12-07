Yeni Şafak
Ağrı'da kaybolan altın bilekliği jandarma personeli teslim etti

Ağrı’da kaybolan altın bilekliği jandarma personeli teslim etti

7/12/2025, Pazar
IHA
Bilekliğin yeniden bulunması, ailede büyük sevince neden olurken, gösterdiği duyarlılık nedeniyle jandarma personeli Alperen Çevik’e teşekkür edildi.
Bilekliğin yeniden bulunması, ailede büyük sevince neden olurken, gösterdiği duyarlılık nedeniyle jandarma personeli Alperen Çevik’e teşekkür edildi.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kaybolan altın bileklik, bulan kişinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine jandarma personeli tarafından sahibine teslim edildi.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kaybolan altın bileklik, duyarlı bir vatandaş ve jandarma personelinin örnek davranışı sayesinde sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mesut Bilgiç’in eşi kendisine ait altın bilekliğini kaybedince aile büyük üzüntü yaşadı. Kaybın duyurulması sonrası sevindirici haber kısa sürede geldi. Bilekliği bulan kişinin konuyu jandarma ekiplerine iletmesi üzerine, Patnos Jandarma Komando Tugayı’nda görevli personel Alperen Çevik, bilekliği teslim alarak sahibine ulaştırdı.

Bilekliğin yeniden bulunması, ailede büyük sevince neden olurken, gösterdiği duyarlılık nedeniyle jandarma personeli Alperen Çevik’e teşekkür edildi.


