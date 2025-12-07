Yeni Şafak
Adana'da jandarma 23 bin 876 uyuşturucu hap ele geçirdi

Adana’da jandarma 23 bin 876 uyuşturucu hap ele geçirdi

7/12/2025, Pazar
IHA
Adreste yapılan aramada jandarma 23 bin 876 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Adreste yapılan aramada jandarma 23 bin 876 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana’da jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 23 bin 876 uyuşturucu hap ele giçirdi. Bir şüpheli tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yüreğir ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu olduğu öne sürülen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada jandarma 23 bin 876 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli S.T.’yi gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



