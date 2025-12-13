Yeni Şafak
İstanbul'un göbeğinde kaçak at kesimi ortaya çıktı: İki gözaltı

İstanbul'un göbeğinde kaçak at kesimi ortaya çıktı: İki gözaltı

20:3113/12/2025, Cumartesi
IHA
Kaçak at kesimi yapıldığı iddia edilen depo.
Kaçak at kesimi yapıldığı iddia edilen depo.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir depoda kaçak at kesimi yapıldığı ve etlerin satışa hazırlandığı belirlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ve tarım ekipleri, adrese baskın düzenledi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir depoda kaçak at kesimi yapıldığı ve etlerinin satışa hazırlandığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir depoda kaçak at kesimi yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın düzenleyen ekipler, şüpheli E.B.’yi gözaltına aldı.

"Üç atı kesti"

E.B.’nin emniyetteki ifadesinde, kaldığı depoda G.G. isimli şahsın 3 atı kestiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, G.G.’yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli G.G.’nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra "evden ve açıktan hırsızlık" ile "kasten yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaçak kesimle ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.



