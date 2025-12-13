İstanbul'un göbeğinde kaçak at kesimi ortaya çıktı: İki gözaltı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir depoda kaçak at kesimi yapıldığı ve etlerinin satışa hazırlandığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir depoda kaçak at kesimi yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın düzenleyen ekipler, şüpheli E.B.’yi gözaltına aldı.