Esenyurt’ta kuaförde işlem yaptıran kadın ’kartımı arabada unuttum’ bahanesiyle kaçtı

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın bayan kuaförüne gelerek saçına işlem yaptırdı. Yaklaşık 3 bin liralık işlem yaptıran kadın daha sonra ödeme için kasaya gittiği esnada kredi kartını arabada unuttuğunu iddia ederek dışarı çıktı.