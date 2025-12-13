İstanbul'da polis uygulamasında bin 120 kişi gözaltına alındı

İlk aşamada saat 20.00 ile 22.00 arasında 209 noktada 1438 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00 ile 23.59 arasında 1340 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Denetimlerde, 12 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 114 fişek, 781,22 gram uyuşturucu, 102 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 295 lira ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 49 bin 68 araç ve 1640 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 973 araç ve motosiklet ile 55 sürücüye işlem yapılırken, 15 araç trafikten men edildi.