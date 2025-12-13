Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MSB: Hakkari hududunda 258,9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

MSB: Hakkari hududunda 258,9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

14:0813/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Hudut Kartalları geçit vermiyor.
Hudut Kartalları geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari hudut hattında yürütülen arama ve tarama faaliyetlerinde 258 kilo 999 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. MSB, ele geçirilen uyuşturucu maddenin Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 258 kilo 999 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 258 kilo 999 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi"
denildi.


#MSB
#hudut kartalları
#Uyuşturucu Operasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1998-2009 SGK girişine erken emeklilik şartları detaylandı! EYT ile 47-50 yaşında emeklilik fırsatı doğdu