Afrin mayınlardan temizleniyor

Bakan Güler, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu. Güler, mera yasakları, kontrol noktaları, kara mayınları ve yol noktalarının kaldırılmasına ilişkin, "Suriye'de ve Irak'ta durumun düzelmesine paralel olarak en azından bu yol kontrol noktalarının belirli sayıda azaltılması mutlaka yapılacaktır. Hakkari'de ve Şırnak'ta bu önümüzdeki yıl meraların yasaklarıyla ilgili mutlaka bir gelişme sağlanacak, onları da sizlere duyuracağız" diye konuştu. Afrin'de de teröristlerin döşediği mayınları temizlendiğini ve tünelleri kapatıldığını ifade eden Güler, Afrin'deki sivillerin bu işlemlerin tamamlanmasının ardından 'emniyetle kendi evlerine dönebileceğini' vurguladı.