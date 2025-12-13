Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Afrin mayınlardan temizleniyor

Afrin mayınlardan temizleniyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0013/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Afrin.
Afrin.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kara mayınlarının temizlenmesiyle ilgili özellikle Hakkari'de ve Şırnak'ta, sınır bölgelerinde ve Suriye'de sınırında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Güler, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu. Güler, mera yasakları, kontrol noktaları, kara mayınları ve yol noktalarının kaldırılmasına ilişkin, "Suriye'de ve Irak'ta durumun düzelmesine paralel olarak en azından bu yol kontrol noktalarının belirli sayıda azaltılması mutlaka yapılacaktır. Hakkari'de ve Şırnak'ta bu önümüzdeki yıl meraların yasaklarıyla ilgili mutlaka bir gelişme sağlanacak, onları da sizlere duyuracağız" diye konuştu. Afrin'de de teröristlerin döşediği mayınları temizlendiğini ve tünelleri kapatıldığını ifade eden Güler, Afrin'deki sivillerin bu işlemlerin tamamlanmasının ardından 'emniyetle kendi evlerine dönebileceğini' vurguladı.



#MSB
#Yaşar Güler
#Afrin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 2026 yılbaşı resmi tatil takvimi