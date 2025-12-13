Yeni Şafak
İstanbul ve İzmir'de yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

10:5313/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
IHA
İçişleri Bakanlığı, operasyonun detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 milyon 958 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir’de düzenlene uyuşturucu operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Operasyonlar sonucunda toplamda 6 Milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul ve İzmir’de polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. İstanbul’da İEM Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce Esenler ilçesinde yapılan operasyonda; 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap, 145,5 kg katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu ise Buca ilçesinde yapılan operasyonda 3 milyon 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı ve şüphelilerin tamamı tutuklandı"

Bakan Yerlikaya, mücadelelerinin, uyuşturucudan, başta gençlerin olmak üzere tüm vatandaşları korumak olduğunun altını çizdi.

İstanbul ve İzmir'de yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Gündem / İstanbul
13 Aralık, Cumartesi



#Uyuşturucu Operasyonu
#istanbul
#İçişleri Bakanlığı
