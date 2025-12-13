İstanbul ve İzmir'de yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 milyon 958 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir’de düzenlene uyuşturucu operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Operasyonlar sonucunda toplamda 6 Milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
Bakan Yerlikaya, mücadelelerinin, uyuşturucudan, başta gençlerin olmak üzere tüm vatandaşları korumak olduğunun altını çizdi.