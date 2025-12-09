Yeni Şafak
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

09:479/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Ele geçirilen uyuşturucular.
Ele geçirilen uyuşturucular.

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahısın üzerinde ve ikametinde 5 bin 54 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa’da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik mücadele sürüyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli şahısların üzerinde ve ikametinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda; 5 bin 54 adet sentetik hap, 20 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Yakalanan 3 şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

