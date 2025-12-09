Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik mücadele sürüyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli şahısların üzerinde ve ikametinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda; 5 bin 54 adet sentetik hap, 20 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.