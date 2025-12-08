Yeni Şafak
Kayalıklarda mahsur kalan 11 keçi 3 saatte kurtarıldı

09:258/12/2025, Pazartesi
IHA
Erzincan
Erzincan’ın Kalecik köyünde kayalıklarda sıkışan 11 keçi, AFAD, JAK ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Kalecik köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Gültekin Sert, her zaman hayvanlarını otlattığı bölgede 11 keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti. Sürüyü köye dönüş yoluna soktuğunda keçilerin yeniden sürüye katılacağını düşünen Sert, hayvanların insan erişiminin mümkün olmadığı noktada kaldığını görünce durumu yetkililere bildirdi. Havanın kararması nedeniyle yetkililer kurtarma çalışmasının ertesi güne planlandığını belirtti.



Sabah saatlerinde olay yerine gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Çağlayan Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 saat süren zorlu bir operasyonla mahsur kalan 11 keçiyi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden indirdi.

Hayvanlarının kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayan Gültekin Sert, çalışmada emeği geçen ekiplere teşekkür etti.



#Erzincan
#keçi
#Kalecik
